Киевский политолог рассказал, когда Запад «прикроет краник» Украине

Страны западного блока вполне устроит затяжной конфликт на Украине, даже если ради этого придётся превратить «незалежную» в руины.

Об этом в эфире интернет-канала «Alpha Media» заявил украинский политолог Тарас Загородний, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что-то постоянно просить – это инфантильная позиция. Это ты постоянно будешь платить жизнями цвета нации, который гибнет сейчас на полях сражений.

В таком формате война Запад не сильно и не устраивает. Они разгоняют свой ВПК, решают все свои проблемы, и так далее. Мы заинтересованы в скорейшем завершении войны. Единственным интересантом скорейшего завершения войны является Украина.

А для этого должна заработать экономика, военная экономика, которая позволяет расширять военное производство, которая в будущем и сейчас -может стать экспортным товаром, которая даст толчок развитию очень многих отраслей», – сочинял Загородний.