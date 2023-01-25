Киевский политолог рассказал, когда Запад «прикроет краник» Украине

Вадим Москаленко.  
25.01.2023 21:25
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Экономика коллапса


Страны западного блока вполне устроит затяжной конфликт на Украине, даже если ради этого придётся превратить «незалежную» в руины.

Об этом в эфире интернет-канала «Alpha Media» заявил украинский политолог Тарас Загородний, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока вполне устроит затяжной конфликт на Украине, даже если ради этого придётся...

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«Что-то постоянно просить – это инфантильная позиция. Это ты постоянно будешь платить жизнями цвета нации, который гибнет сейчас на полях сражений.

В таком формате война Запад не сильно и не устраивает. Они разгоняют свой ВПК, решают все свои проблемы, и так далее. Мы заинтересованы в скорейшем завершении войны. Единственным интересантом скорейшего завершения войны является Украина.

А для этого должна заработать экономика, военная экономика, которая позволяет расширять военное производство, которая в будущем и сейчас -может стать экспортным товаром, которая даст толчок развитию очень многих отраслей», – сочинял Загородний.

Политолог отметил, что западные хозяева могут отвернуться от Украины сразу, как посчитают дальнейшие поставки слишком дорогими.

«Без своего вооружения мы всегда будем в роли просителя. Рано или поздно нам могут задать очень неприятный вопрос даже американцы. Потому что, будем откровенны, даже сто миллиардов, которые нам выделили американцы за этот год, для США это тоже большие деньги. У них есть, куда их деть. Потому всегда будут штормить, спрашивать», – резюмировал он.

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