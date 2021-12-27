Киевский политтехнолог осознал, что США цинично используют Европу в газовом кризисе

Новости Украины

Спекуляция на рынке газа и блокирование запуска газопровода «Северный поток-2» выгодны США, которые на фоне рекордно высоких цен на голубое топливо получили возможность продавать свой газ в Европу, получая миллиардные прибыли.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил политтехнолог Владимир Грановский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, при этом украинские борцы с «Северным потоком» получат от этих миллиардов кусок с барского стола.

«Сегодня читаю новости – 30 танкеров со сжиженным газом вышли на Европу. Почему? Потому что до этого сжиженный газ стоил, условно говоря, полторы тысячи за тысячу кубометров. А теперь, когда цена поднялась до двух тысяч долларов за тысячу кубометров, теперь он уже не дорогой. Американцы достигли своей цели – они разогнали тему с нападением, они разогнали тему с «Северным потоком» только ради одного – не для того, чтобы Россия поставляла газ в Европу, а они поставляли газ в Европу по этим ценам», – сказал политтехнолог.

«Поэтому я бы сказал, что американцы работают цинично, в некотором смысле подло, используют самые грязные формы пиар-технологии, это называется «черный пиар», нагоняя на весь мир страха, чтобы заполучить условно треть или половину газа в Европе… Я с Новым годом поздравляю тех, кто боролся против «Северного потока». Они прекрасный сделали подарок американскому правительству и американским компаниям к Новому году, чтобы эти люди могли отпраздновать свой Новый год с ощущением многомиллиардный прибыли. А потом американцы дадут со своего стола этих миллиардов прибыли вам 50 миллионов долларов», – заявил Грановский.