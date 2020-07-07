Киеву не позволят создать ЯО и никто не станет воевать с Россией за Украину – американский генерал

07.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

В случае реального нападения российской армии на Украину – Запад останется в стороне и не поможет Киеву ничем, кроме «выражения озабоченности» и возможного введения новых антироссийских санкций.

Об этом в интервью телеканалу «ТСН» рассказал бывший командующий Вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Может ли НАТО отправить солдат в Украину в случае открытой агрессии России?» – задал вопрос журналист.

В ответ генерал США признался, что Украине не стоит ожидать существенной помощи от западных «партнёров». Самое большее, на что может надеяться Киев – это выражение озабоченности, и, возможно, некоторые санкции.

«Я бы не ожидал этого, поскольку Украина не член НАТО. Однако я ожидаю, что несколько стран будут очень обеспокоены, если Россия вновь применит силу. Потому что проблема заключается в том, что у нас нет стратегического плана для Черноморского региона, и есть несколько стран, которые имеют прочные экономические отношения с Россией, но они не хотели бы делать что-то серьезное для давления на Кремль.

Я говорю о Германии, Турции – они не оказывают адекватного давления на Кремль. Даже мой собственный президент в Штатах не оказывает адекватного давления на Кремль. Поэтому за это вы точно не получите ответ НАТО.

Я бы мог представить, что если бы Россия действительно применила силу, я не знаю, как Германия принимала бы участие в «Северном потоке – 2». Это пример того, что можно и нужно делать.

И фактически Турция имела бы право в рамках конвенции Монтре закрывать проливы к России. Поскольку в одной из частей конвенции Монтре говорится о том, когда у вас есть две или больше стран, которые воюют между собой в Черном море, Турция имеет право закрыть свои проливы. Я думаю, что это был бы мощный шаг, который действительно был бы значительным», – предположил он.

Также Бен Ходжес подчеркнул, что Украина, несмотря ни на какие угрозы или «нарушенные» меморандумы, не должна даже пытаться создать ядерное оружие.

«Я думаю, это (создание ЯО – прим. ред.) было бы настоящей проблемой. Украина потеряет поддержку многих стран, которые уважают Украину. Я думаю, что это не путь, которым должна идти Украина», – резюмировал американский генерал.

Напомним, ранее Бен Ходжес заявил, что в сентябре этого года Россия начнёт возвращение Херсона.