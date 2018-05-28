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28.05.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Местная власть, Общество, Спорт, Украина

Кличко похвастался, что Киев “справился” с проведением финала Лиги Чемпионов


Киев, успешно проведя финал Лиги чемпионов, доказал, что может организовывать мероприятия мирового уровня, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко, комментируя то, насколько город справился с проведением большого футбольного праздника, сообщает пресс-служьа КГГА.

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«Сегодня я могу сказать, что все прошло очень хорошо. Да, мы волновались, ведь событий подобного уровня в Киеве, в Украине до этого не происходило. Но мы приложили все усилия, тщательно готовились, и мы справились», – отметил Кличко.

«Я благодарю и руководство МВД, Национальную полицию, СБУ за их работу во время такого большого события. Благодарю каждого правоохранителя, который обеспечивал порядок в городе. Это было чрезвычайно важно», – отметил он.

За “гостеприимство и отличную организацию финальных матчей Лиги чемпионов” Киев поблагодарил и президент УЕФА Александр Чеферин.

«Спасибо за все. Благодарю за гостеприимство. Я убежден, по крайней мере половина болельщиков вернутся в Киев снова», – отметил он.

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