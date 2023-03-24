Климкин: Китай позарился на святое – лидерство США

Именно сейчас, когда идёт «российско-украинская война», Китай, после встречи своего лидера с президентом РФ, решил, что пришло время сломить всю структуру единственно верного Западного мира с США во главе.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы идём в мир, в котором всё будет определяться тем, как Западный мир… и в нём сегодня есть чёткий лидер – это США, вся поддержка нам была бы невозможно без того, что США сделали. Но китайцы поняли, что это время, и наша война послужила тут таким триггером, она подтолкнула весь процесс, она перезагружает всю систему, как работает мир, а китайцы мечтают о другом мире. В котором будут несколько резервных валют, включая юань, в котором не будет чёткой системы правил и нужно будет договариваться, и кто сильнее – у того лучше карты договариваться. В котором не будет драйва относительно политических свобод и прав человека. Посмотрите, все китайские документы, которые они обнародовали за последнее время, на самом деле, похоже на то, над чем работали в Хельсинки ещё в 1975 году, но там нет ссылки на права человека. И китайцы хотят сказать: будущий мир и определение его правил невозможен без нас, и, чем сильнее мы, тем больше будет в нашу сторону. Именно поэтому им сегодня нужна Россия и лично Путин», – выразил опасения Климкин.

По его словам, Китаю хочет мир по принципу «инь и янь», где китайская ментальность чередуется с западной – «но чтобы без Китая больше ничего в этом мире не решалось».

«Поэтому, когда мы говорим о нашем [неразборчиво], то мы говорим о членстве в НАТО и ЕС. Раньше, помните, мы дискутировали кто за, кто против? Определяли лучших или не лучших друзей в Европе, но теперь мы должны задаваться вопросами, а что на этот счёт думает Китай? Какая логика именно китайская? Вот, через два дня начинается визит Бразильского президента в Китай, и очень много будет от этого зависеть. У нас очень много поговорили, как Си приезжал к Путину, но картинка-то, в действительности, намного шире! Она заключается в том, что Китай пытается перетянуть на свою сторону значительную часть незападного мира, и это ему удаётся. Видите, в Западном мире у нас есть только Венгрия, которая колеблется, но это скоро закончится, а вот в незападном мире достаточно много фанатов Китая, и они последнее время становятся всё большими фанатами. Поэтому у нас есть фундаментальные вызовы, и мы должны понять их масштаб и как с ними бороться», – предупредил бывший министр.