Климкин пожаловался на страны глобального Юга – не горят желанием страдать из-за Украины

Страны «глобального Юга» – Африка, Латинская Америка, Азия – не питают особых сантиментов в адрес Украины и руководствуются исключительно своими прагматичными интересами.

На это в эфире «Радио НВ» пожаловался экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне не очень нравится само определение «глобальный Юг», как не нравится и «постсоветское пространство». Проблема заключается в том, что там действительно не у всех стран, но тем не менее, есть симпатия к Украине.

Но, согласитесь, сочувствие – это не та симпатия, которую мы бы хотели иметь в этих странах. Когда одновременно там растёт поддержка и Китая, и даже России.

Причём, логика очень простая – «да, мы понимаем борьбу украинцев, но, тем не менее, это мешает нам иметь зерно, удобрения»…

Индийский министр иностранных дел когда-то это сказал прямым текстом, что, «когда мы кричали о наших проблемах, Запад это не слышал, а теперь хочет, чтобы его проблемы были нашими проблемами».

И в действительности это довольно распространённая логика – не только Африка и Латинская Америка, это распространённая логика в Азии», – сказал Климкин.