Климкин пожаловался на страны глобального Юга – не горят желанием страдать из-за Украины

Вадим Москаленко.  
24.03.2023 23:10
  (Мск) , Киев
Просмотров: 237
 
Азия, Африка, Дзен, Политика, Украина


Страны «глобального Юга» – Африка, Латинская Америка, Азия – не питают особых сантиментов в адрес Украины и руководствуются исключительно своими прагматичными интересами.

На это в эфире «Радио НВ» пожаловался экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны «глобального Юга» – Африка, Латинская Америка, Азия – не питают особых сантиментов в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Мне не очень нравится само определение «глобальный Юг», как не нравится и «постсоветское пространство». Проблема заключается в том, что там действительно не у всех стран, но тем не менее, есть симпатия к Украине.

Но, согласитесь, сочувствие – это не та симпатия, которую мы бы хотели иметь в этих странах. Когда одновременно там растёт поддержка и Китая, и даже России.

Причём, логика очень простая – «да, мы понимаем борьбу украинцев, но, тем не менее, это мешает нам иметь зерно, удобрения»…

Индийский министр иностранных дел когда-то это сказал прямым текстом, что, «когда мы кричали о наших проблемах, Запад это не слышал, а теперь хочет, чтобы его проблемы были нашими проблемами».

И в действительности это довольно распространённая логика – не только Африка и Латинская Америка, это распространённая логика в Азии», – сказал Климкин.

Он возмутился, что данные страны ведут свою внешнюю политику не в соответствии с «демократическими ценностями», а по принципу «ты мне – я тебе».

«И это очень опасная логика, она не является прагматичной в позитивном смысле, это так называемая логика – «ты мне – я тебе»… Давайте договоримся на основе только наших интересов, а всё остальное – ценности, принципы, это должно быть отброшено. Это очень и очень опасная реальность, в том числе, для нас, как уже части Запада. Потому это – вызов, это очень непростой вызов для нас», – пожаловался экс-министр.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть