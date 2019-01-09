Климкин: Украина вступит в НАТО быстрее, чем в ЕС

09.01.2019, Киев, Галина Шершнева

Украина сможет вступить в Еврсоюз и НАТО «в среднесрочной» перспективе, причем в НАТО – быстрее.

Об этом сегодня журналистам заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это зависит в первую очередь от нас. Но зависит и от ЕС и НАТО, от настроения там. Мы над этим работаем. Я считаю, что это среднесрочная история. В НАТО вступить проще, потому что там фокус на реформировании оборонного сектора. Относительно Евросоюза, чем лучше мы будем выполнять Соглашение об ассоциации, тем быстрее мы получим членство. Не верьте спекуляциям о немедленном вступлении, но не верьте и российским спекуляциям, что нам ничего не светит», – сказал Климкин.

Украинский политтехнолог Дмитрий Разумков посчитал прогноз министра излишне оптимистичным.

«Слава богу, что министерство уже не говорит о том, что мы через 2 года будем в Евросоюзе и НАТО. Седнесрочная перспектива это с экономической точки зрения 3-5 лет. Боюсь, через 5 лет мы еще в Евросоюзе не будем. К сожалению, и в НАТО мы можем не попасть. У нас есть серьезный сдерживающий фактор — Россия и все, связанное с ней: аннексированный Крым и оккупированный Донбасс», – сказал Разумков в эфире украинского телеканала ZIK.