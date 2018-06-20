20.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Коцаба: Украина захвачена бандитами

Украиной руководят преступники, главной целью которых является личное обогащение за счёт народа. Любой человек, решивший возглавить сопротивление нынешнему режиму, тут же подвергнется репрессиям.

Об этом в ходе круглого стола в Киеве заявил украинский журналист и бывший политзаключённый Руслан Коцаба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Власть в государстве захватили циничные бандиты, у которых нет ничего святого. Они при необходимости могут говорить довольно адекватные вещи, но при этом мы понимаем, что основной их мотив, почему они пошли во власть, якобы оставляя на «слепые трасты» свои миллионы и миллиарды, это обворовывать нас – простых украинцев», – сказал он.

По мнению Коцаьы, на Украине сейчас нет настоящего народного лидера, способного объединить вокруг себя здоровые политические силы.

«Отсутствует харизматичный лидер, который мог бы объединить вокруг себя всех адекватных. При сегодняшнем состоянии прав и свобод граждан, у нас назовись, просто подними руку – к тебе придут, заломят эту руку назад, и будешь сидеть под какими-нибудь фейковыми обвинениями – враг народа, агент Кремля, пособник Путина и другие вещи из лексикона 37-го года», – резюмировал Руслан Коцаба.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что Руслан Коцаба намерен подавать иск против государства Украина в Европейский суд по правам человека.