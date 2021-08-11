Коллапс объявленного рынка земли на Украине – никто не продаёт и не покупает

За сорок дней с момента запуска рынка земли на Украине фермеры так и не начали покупать землю из-за сложностей с оформлением всех процедур, а продавать землю желающих тоже мало из-за ее низкой стоимости.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава Союза украинского селянства Иван Томич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Даже землю, которая находится в постоянном пользовании, на чём зарождалось украинское фермерство, люди сегодня не имеют возможности выкупить. За 40 дней мы ни одного фермера не нашли, который выкупил эту землю, на которой он 30 лет работает и которую, как сейчас сказали, нужно покупать. А он не купил. Почему?

Невозможно осуществить эту операцию. Нет четко определенного порядка оформления купли-продажи, договоров. Все разводят руками. Даже те фермеры, которые бы хотели пойти на это, не идут, потому что они не имеют возможности оформить. Я уже не буду говорить о том, что нет кредитов, нет оборотных средств, фактически у фермеров нет возможности вложить средства.

То есть, фермер сегодня теряет свою перспективу и даже уверенность. Мы опрашивали относительно желания купить землю, и перед открытием рынка земли среди фермеров было больше оптимистов, чем сейчас.

Рынок не работает, прежде всего, из-за неготовности к рынку земли государственного кадастра, нотариата, самих собственников земельных паев. Я общался, и люди даже не знают порядка оформления продажи земельного пая. Мы говорили о том, что сегодня гектар стоит приблизительно 1000 долларов.

Но это только «брутто» а если говорить о «нетто», о том, что дается непосредственно в руки, то это минус 400 долларов. Это расходы на оформление, услуги, налоги всё остальное. То, что остаётся – 600 долларов. Если ещё учесть то, что идёт на субсидии, то практически от цены ничего не остаётся.

Я общался несколько дней назад с фермером на Тернопольщине, в трех населенных пунктах из нескольких десятков человек даже те, которые думали, отказываются продавать землю. Тут плюс в том, что люди ответственно относятся к этому. Но есть большой негатив в том, что люди не видят никакого содержания в этом рынке земли для себя. Зачем оно мне нужно? Это собственники земельных паев. А ведь кричали: «мы открыли рынок для миллионов наших людей». Да вы закрыли его для них.

Может инвестиции пошли? Обещали, что будут «Дубаи» в Украине развиваться, Украина будет развиваться по принципу Дубая – они имеют нефть, а мы имеем землю. Но вышло, что это глупость. Кредитов нет никаких. Говорят всякие глупости, а надо сказать откровенно: 90% фермерских хозяйств не кредитуются. Вообще. Ни под какие операции – ни весенние под полевые работы, ни под топливо, ни под осенние работы. О чём мы можем говорить в смысле длинных, тяжёлых кредитов под землю?

Скажем честно и откровенно – ничего позитивного не пришло с точки зрения кредитов, инвестиций, валового продукта, копейки в карманы граждан Украины, преодоления бедности в Украине, укрепления в экономике. Чему должен служить рынок земли? Экономическому росту. Но это возможно только через семейное фермерство, сельскую инфраструктуру и кардинально иные подходы к формированию аграрного продукта.

Нет никакого приоритета, нет никакой программы действий. И не только в аграрной политике. Поэтому сегодня ситуация такая – если серьёзно не проанализировать и не принять законодательных и административных, организационных, информационных системных мер, мы будем валиться в пропасть», – заключил Иван Томич.