Комбат «азовцев»: У русских есть политическая воля, у нас – нет

Вадим Москаленко.  
24.07.2024 14:23
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


У России есть политическая воля выполнять в первую очередь то, что связано с войной, тогда как на Украине всё погружено в бюрократию мирного времени. Об этом на канале «Новости. Live» заявил командир второго штурмового батальона сформированной из боевиков запрещённого в РФ «Азова» 3-й ОШБр Дмитрий Кухарчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Представьте себе, что на фронте катастрофически не хватает людей, и по ряду факторов в этот момент гражданские люди не сильно хотят идти воевать. И тут появляется возможность мобилизовать заключённых, которые хотят идти воевать. Сидит человек в тюрьме, у него нет паспорта, военно-учётных документов, есть непреодолимое желание защищать Украину. Как вы думаете, в России сколько времени бы пришлось потратить на этого человека, чтобы взять его из тюрьмы, отправить в учебный центр, а после этого в подразделение? Думаю, до недели.

А у нас доходит до того, что по некоторым таким людям без документов уже история идёт по два месяца. Паспортные столы паспорта делают очень долго, ТЦК военно-учётные документы делают очень долго, суды дела не рассматривают, потому что выключают свет, и они их просто переносят. А если рассматривают, то по три дела в день», – пожаловался Кухарчук.

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У России есть политическая воля выполнять в первую очередь то, что связано с войной,...



Ведущая уточнила, означает ли такая расторопность, что в России пренебрегают правилами, бюрократической и юридической процедурой.

«Там есть политическая воля. Политическая воля на то, что в первую очередь выполняется то, что связано с войной. У нас такой политической воли нет, мы не хотим применять успешные кейсы других государств», – ответил комбат.

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