Коммерческие аппетиты меджлисовцев удовлетворят за счет налогов жителей Украины

05.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Меджлисовцы, развернувшие уже традиционный информационный шантаж с требованием выделить государственное финансирование из бюджета Украины на их рупор пропаганды – телеканал ATR, забывают, что данное СМИ является частным и коммерческим, а потому обязано участвовать в конкурсе на общих основаниях.

Об этом во время часа вопросов правительству в Верховной раде заявил первый замминистра «реинтеграции» Ростислав Землинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос относительно канала «ATR» и финансирования. Происходит ли какая-то коммуникация, как планируется решить вопрос вещания канала, и какие перспективы финансовой поддержки для единственного крымскотатарского канала, который сегодня вещает не только для Крыма?» – спросила депутат «Голоса» Соломия Бобровская.

В ответ Землинский призвал признал важность пропагандистского вещания на неподконтрольные территории. Однако относительно канала «ATR» он сказал, что это частная структура, прямое финансирование которой не предусмотрено госбюджетом Украины на этот год.

«Мы глубоко убеждены в том, что канал ATR должен получить поддержку со стороны государства. В то же время распределение этих средств будет происходить в рамках действующего законодательства. Кроме того, есть ещё ряд других каналов, которые тоже обратились к нам с тем, чтобы обеспечить вещание на временно оккупированные территории. Мы считаем, что все они должны быть в равных условиях, мы за то, чтобы каждый из них получил соответствующее финансирование», – сказал чиновник.

Он заявил, что для антироссийской пропаганды в бюджете-2021 уже предусмотрено слишком мало средств. Поэтому нужно увеличивать траты решением Верховной рады.

«Предусматриваемое финансирование на текущий год крайне мало по отношению к тому, что мы планировали сделать и предлагали. Поэтому, пользуясь случаем, прошу парламентариев при пересмотре бюджета на текущий год дополнительно предусмотреть соответствующее финансирование», – сказал Землинский.