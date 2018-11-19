«Конченый алкаш Луценко, пошёл на х###, я дам тебе п###ды!» – митинг в Киеве

19.11.2018, Киев, Владимир Гладков

В Киеве на Михайловской площади майданщики провели «Народное вече» в честь пятой годовщины начала беспорядков, которые привели к государственному перевороту и гражданской войне на Украине.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», мероприятие ознаменовалось низкой явкой участников, однако крикунов и фриков на площади хватало.

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Главе МВД Арсену Авакову и премьеру Владимиру Гройсману припомнили вчерашнее шествие трансгендеров и призвали отправить «банду Порошенко на нары».

Среди митингующих выделялся «активист», ряженый в полосатую форму, который объяснил своё облачение тем, что на данный момент Украина – символ тюрьмы народов.

«И создана эта тюрьма иудейской бандой, которая повылазила с Винницы и оккупировала всю Украину», – заявил «зек-антисемит».

«Гвоздем программы» оказался человек в белой балаклаве.

«Выборы будут, но вы их проиграете, нет у нас выбора, только восстать! Я ничего не боюсь, мне уже пофиг! Мне не стыдно посмотреть в глаза людям, которые пришли, и «торнадовцам», которые сидят в СИЗО. Мне будет не стыдно смотреть, когда я приду на суд к Надежде Савченко. Я попробовал, оружие я не брал. Хотите паковать – пакуйте, мне нас###ть на вас!», – истерил он.

«Это я говорю аваковским псам, это я говорю конченому алкашу Луценко, пошёл на х###, ублюдок, поймаю, дам тебе п###ды! Простите, я христианин, но у меня уже сердце рвётся!» – кричала «белая балаклава».

Полиция немного потолкалась с немногочисленными участниками митинга.

Под конец мероприятия еще один оратор посвятил выступление Украинской казацкой республике.

«Есть программа действий! Чего мы мучаемся! Просим – дайте, дайте! Выдвижение кандидатов – это те же самые грабли, которые каждый раз бьют нам по лбу!

Нас не устраивает такая преступная власть! Мы её отправим в отставку! Мы возвращаемся к заветам наших гениев, таких как Тарас Шевченко!» – кричал пожилой мужчина.