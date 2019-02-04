Конфликт в Севастополе не стоит тушить керосином

04.02.2019

Кадровые десанты из Москвы в Севастополь не погасят конфликт между местным правительством и Законодательным собранием, если не изменится политика, проводимая в регионе.

Об этом в эфире youtube-канала «Форпост ТВ» заявил севастопольский публицист Борис Рожин, комментируя недавнее назначение депутата Госдумы РФ Дмитрия Саблина секретарем севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия».

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«Саблин – это попытка погасить этот конфликт. Но без изменения подходов к работе с местным обществом, с местным бизнесом, с местными общественно-политическими деятелями, я думаю, всё может повториться. Даже при обновлении Заксобрания, если не будет налажена нормальная работа. Конфликт может, как максимум, перетечь в другую плоскость и остаться в информационной прежде всего», – сказал Рожин.

Он подчеркнул, что если для Москвы важно просто потушить конфликт ветвей власти в Севастополе, то сам город ждет от властей качественного улучшения жизни.

«С точки зрения Севастополя задача будет выполнена, если те деньги, которые даёт Москва, будут тратиться на реальные нужды, то есть инфраструктура, социальные объекты и повышение благосостояния граждан. Если же этого делать не будут, мы будем видеть очень жёсткую критику губернатора, даже если губернатора сменят. Будут критиковать, даже критиковать его окружение, и критиковать депутатов, что они мешают, препятствуют», – отметил публицист.

По его мнению, политтехнологического решения проблемы Севастополя не существует, поскольку тактики, обкатанные в других регионах России, здесь обречены на неудачу.

«Приезжие политтехнологи пытаются применять те приёмы, которые используются на выборах в России, использовались раньше. Обычный серый, чёрный пиар. И здесь эта практика не совсем срабатывает в силу, опять же, общественной реакции. То есть общество не апатично. Оно не жуёт то, что ему предлагают, оно реагирует, причём, реагирует так, что достаётся даже не этим пиарщикам, а достаётся заказчикам», – резюмировал Рожин.