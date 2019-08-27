27.08.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Украина, Экономика коллапса
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«Король-то голый»: Экономическое чудо в аграрной сверхдержаве невозможно

После деиндустриализации на Украине невозможно экономическое чудо. Некогда промышленно развитая бывшая советская республика сегодня находится на уровне Албании, и отношение к Киеву на Западе соответствующее.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский эксперт энергетического рынка Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже язык стерли, все говорили – не бывает экономического чуда в аграрных супер-державах. Ну, не бывает. Мы себя все еще позиционируем, фантомные боли Советского Союза, мы себя еще видим ого-го, мы же «ого-го». А если мы представим себе, что с другой стороны мы выглядим на уровне Албании, если не ниже. Для всего остального мира. И это мировоззренческая проблема. На самом деле король-то голый. Нельзя быть вечно перспективным», – заявил Землянский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина с осени начнёт реформы, в результате которых страна будет развиваться невиданными темпами. «В следующие годы Украина будет стремительно расти до 5-7% в год», – уверял Зеленский.

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