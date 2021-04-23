Кравчук мечтает о «возвращении Крыма» в нормандском формате

23.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украине не нужно расторгать дипломатические отношения с Россией до тех пор, пока работают «нормандский» и «минский» форматы.

Об этом в эфире 4 канала заявил первый президент Украины, глава делегации этой страны в переговорной группе по Донбассу в Минске Леонид Кравчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Кравчука, Украина должна добиться восстановления своей территориальной целостности, прежде чем разрывать дипотношения.

«Мне кажется, что когда мы идем по пути обсуждения этих вопросов на международном уровне, а именно «нормандский формат», на уровне международном, а именно «минская площадка», когда в этом процессе принимают участие много государств, если не непосредственно, то посредственно, то сегодня ставить вопрос о разрыве дипломатических отношений не является первоочередной проблемой.

Вот, когда Россия, представьте себе, завтра Россия отказывается принимать участие в «Нормандском» и «Минском» формате, просто отказывается, скажет, что «мы не хотим, мы выходим из тех форматов». Тогда немедленно возникает вопрос о необходимости разрыва дипломатических отношений, немедленно, на следующий день. Сегодня мы должны использовать все возможности, все пути, чтобы прекратить кризис политический, чтобы прекратить войну на Донбассе, чтобы сделать шаги к возвращению Крыма в состав Украины», – заявил Кравчук.