Вчерашний созвон норвежского и финского руководства с Кремлем – свидетельство ухудшения положения ВСУ и экономической ситуации для Украины.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявила либеральная журналистка-иноагент Юлия Латынина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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« В течение многих лет Европа вообще отказывалась говорить с Путиным. Как бы предоставляла возможность разговаривать с Украиной и говорила: «А мы тут только для того, чтобы помогать». А Зеленский, в свою очередь, говорил о границах 1991 года и так далее. Если Европа сейчас по каким-то причинам решила говорить с Россией, то это означает, что ситуация изменилась кардинальным образом ».

При этом ничего приемлемого звонившие Путину лидеры северной Европы не предложили:

«Давайте останавливайте войну по линии боевого соприкосновения, а мы продолжим вас иметь во все дырки». Возникает вопрос: является ли этот разговор адекватным, учитывая тот факт, что, если бы Россия не имела преимущества на поле боя, и если бы Европа не чувствовала, что её клиенту, то есть Украине, наступает конец, стала бы Европа звонить?

То есть люди, которые отказывались предлагать России перемирие в тот момент, когда она находилась в гораздо более худшем положении, сейчас требуют от России немедленно остановить войну и просто обрушить себя в бездну? Они требуют от России немедленно остановиться, то есть, проиграть войну, которую она выигрывает», – изумляется выступающая.