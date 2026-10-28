Сын главаря УПА: Советский Союз дал нашей семье всё – но мы тайно ненавидели русских
Каждый русскоязычный представляет опасность для бандеровского режима.
Об этом на канале «Новынарня» заявил сын одного из вожаков УПА Мирослава Симчича – вступивший в запрещённый в РФ нацистский корпус «Азов» Игорь Симчич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Нацист признался, что Советский Союз дал ему и его вышедшему из лагеря отцу-бандеровцу всё: кооперативную квартиру, хорошее образование, работу. Но семья всё равно ненавидела советскую систему.
«Я всегда понимал, что мы – изгои в обществе. Мы являемся врагами системы, и проявлять это было опасно, мы должны были скрывать своё настоящее отношение к ней. А внешне показывали лояльность режиму.
В какой-то момент отец поставил передо мной задачу получить высшее образование. Я хотел уже тогда бороться за Украину, но он сказал, что если посадят какого-то слесаря – это одно, а если посадят инженера – это совсем другое», – вспоминал Симчич.
Таким образом, он получил в СССР техническое образование, которое помогает ему до сих пор. Но ненависть к советам сохранилась, и даже расширилась на всех русскоязычных.
«Я понимал, что мы другие. Они – одни, а мы – что-то другое. И я понимал, что во враждебной среде нельзя давать людям шанс уничтожить тебя раньше времени. А враждебная среда – это советский режим и Российская империя.
Раньше для меня не было проблемы – русскоязычный украинец, или укроязычный. Это сейчас обострилось. Русский язык – это проявление врага. И каждый русскоязычный должен понять, что русский язык – это первый маркер опасности.
Поэтому каждому, кто этого ещё не понял, при случае я пытаюсь это объяснить», – добавил нацист.
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