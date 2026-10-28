Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Каждый русскоязычный представляет опасность для бандеровского режима.

Об этом на канале «Новынарня» заявил сын одного из вожаков УПА Мирослава Симчича – вступивший в запрещённый в РФ нацистский корпус «Азов» Игорь Симчич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Нацист признался, что Советский Союз дал ему и его вышедшему из лагеря отцу-бандеровцу всё: кооперативную квартиру, хорошее образование, работу. Но семья всё равно ненавидела советскую систему.

«Я всегда понимал, что мы – изгои в обществе. Мы являемся врагами системы, и проявлять это было опасно, мы должны были скрывать своё настоящее отношение к ней. А внешне показывали лояльность режиму. В какой-то момент отец поставил передо мной задачу получить высшее образование. Я хотел уже тогда бороться за Украину, но он сказал, что если посадят какого-то слесаря – это одно, а если посадят инженера – это совсем другое», – вспоминал Симчич.

Таким образом, он получил в СССР техническое образование, которое помогает ему до сих пор. Но ненависть к советам сохранилась, и даже расширилась на всех русскоязычных.

«Я понимал, что мы другие. Они – одни, а мы – что-то другое. И я понимал, что во враждебной среде нельзя давать людям шанс уничтожить тебя раньше времени. А враждебная среда – это советский режим и Российская империя. Раньше для меня не было проблемы – русскоязычный украинец, или укроязычный. Это сейчас обострилось. Русский язык – это проявление врага. И каждый русскоязычный должен понять, что русский язык – это первый маркер опасности. Поэтому каждому, кто этого ещё не понял, при случае я пытаюсь это объяснить», – добавил нацист.

Ссылка по теме: «Не нужно повторять ошибку Хрущёва». В Донецке готов план денацификации Украины за 5 лет