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Между Россией и Германией может быть заключен новый союз в случае смены власти в Берлине.

Об этом в эфире канала Super Express заявил бывший посол Польши в Латвии и Армении Ежи Новаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте послушаем, что говорит госпожа Вайдель — один из лидеров немецкой партии «Альтернатива для Германии». Она вполне логично утверждает, что лучшая перспектива для Германии — это восстановление союза с Россией. Националистическая Германия — независимая Германия, стремящаяся стать, по меньшей мере, европейской полувеликой державой. Выбранный ими путь — это союз с Россией. И тут перед нами внезапно возникает призрак пакта в духе Молотова — Риббентропа, не так ли? Разве этого мы хотим?» – тревожится Новаковский.

Он считает, что нужно укреплять Европу, в том числе в военном плане, поскольку это «удерживает Германию в рамках западной сферы влияния».

По его словам, европейская оборона невозможна без участия Турции и Великобритании, а ЕС выступал бы в роли «министра финансов для такого альянса».

Впрочем, гость эфира признает, что проблемой для укрепления Европы являются ее граждане