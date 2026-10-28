Польский дипломат-русофоб: «Альтернатива для Германии» заключит союз с Россией. Нам нельзя этого допустить

Игорь Шкапа.  
28.10.2026 11:42
  (Мск) , Киев
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Германия, Дзен, Политика, Польша, Россия, Украина


Между Россией и Германией может быть заключен новый союз в случае смены власти в Берлине.

Об этом в эфире канала Super Express заявил бывший посол Польши в Латвии и Армении Ежи Новаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Между Россией и Германией может быть заключен новый союз в случае смены власти в...

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«Давайте послушаем, что говорит госпожа Вайдель — один из лидеров немецкой партии «Альтернатива для Германии». Она вполне логично утверждает, что лучшая перспектива для Германии — это восстановление союза с Россией.

Националистическая Германия — независимая Германия, стремящаяся стать, по меньшей мере, европейской полувеликой державой. Выбранный ими путь — это союз с Россией.

И тут перед нами внезапно возникает призрак пакта в духе Молотова — Риббентропа, не так ли? Разве этого мы хотим?» – тревожится Новаковский.

Он считает, что нужно укреплять Европу, в том числе в военном плане, поскольку это «удерживает Германию в рамках западной сферы влияния».

По его словам, европейская оборона невозможна без участия Турции и Великобритании, а ЕС выступал бы в роли «министра финансов для такого альянса».

Впрочем, гость эфира признает, что проблемой для укрепления Европы являются ее граждане

«Политические элиты Европы по большей части (и, полагаю, даже такие фигуры, как Марин Ле Пен, или, по крайней мере, ее соратники) понимают, что Европа нуждается в консолидации. Однако граждане не обязательно это осознают. Они могут выйти на улицы и заявить: «Хватит тратить деньги на вооружения, хватит тратить их на европейскую интеграцию! Нам нужны наши социальные пособия, наше благополучие, наш отдых на Майорке» и всё в таком духе.

Поэтому главная задача для политиков — перестать отгораживаться от людей и начать диалог с гражданами. К сожалению, пока что до граждан доходят лишь популистские лозунги», – возмущается экс-посол.

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English version :: Читать на английском Польский дипломат-русофоб: «Альтернатива для Германии» заключит союз с Россией. Нам нельзя этого допустить

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