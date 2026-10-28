Диктатор Зеленский является врагом и Польши и своей собственной страны, его необходимо отстранить от власти.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил лейтенант ВС Польши, прослуживший 15 лет в войсках, Петр Повалка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Похоже, президента сине-жёлтой страны, то есть господина Зеленского, ждут тяжёлые времена, и это очень хорошо. Потому что, на мой взгляд, Зеленский — враг Польши.

Когда я говорю о нём, я имею в виду не весь сине-жёлтый народ, а скорее высокомерное и наглое правительство, которое пять лет плевало нам в лицо. И, конечно, я имею в виду ту часть высокомерного общества, которая считает, что ей положено больше, особенно на территории Польши.

Я умею их различать, я знаю, что есть нормальные люди, а есть те, кто считает себя лучше и способнее других, особенно в Польше. И это нас, естественно, раздражает.

Суть в том, что президента наконец-то где-то прижали. Будем надеяться, что он столкнётся с последствиями своих действий не только по отношению к Польше, но и по отношению к собственному обществу. Такая перспектива воодушевляет. Я надеюсь, что так и будет. Я надеюсь, что он столкнётся с последствиями, потому что после пяти лет плевков в лицо полякам было бы неплохо увидеть, как этот человек падёт.

Он должен был стать великим государственным деятелем, героем. Но многие опросы показывают, кто он на самом деле. Он враждебно настроен по отношению к нам. Он наш враг.Это человек, который, как утверждают его критики, занимался воровством. Прямых доказательств нет, но мы знаем, что такое коррупция в той стране. Иными словами, помощь, которая предназначалась для борьбы с Россией, разворовывалась – они воровали у самих себя. И тогда, и сейчас они вели свою страну к краху и разорению. И это происходило на наших глазах.

Они прославляли военных преступников из УПА, препятствовали эксгумации жертв Волынской резни, присваивали воинским частям названия в честь героев УПА, пользовались нашей помощью. Это наглость, это неуважение.Будем надеяться, что всё это повлечёт за собой какие-то последствия и что его больше не будут считать героем», – заявил Повалка.