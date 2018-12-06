Крупнейший в Севастополе торговый центр может снова открыться в ближайшее время

06.12.2018, Севастополь, Галина Шершнева

Арбитражный апелляционный суд Севастополя признал, что торговый центр «Муссон» законно эксплуатирует свой третий корпус.

Об этом «Политнавигатору» заявил владелец «Муссона» Владимир Плотка.

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«У нас все замечания устранены. На нас хотели наложить штраф за то, что мы эксплуатируем третий корпус без ввода в эксплуатацию. Но у нас был документ о праве собственности. Суд подтвердил, что мы третий корпус эксплуатировали законно», – сказал Плотка.

Ранее были введены в эксплуатацию и корпуса № 2 и № 9, устранены все замечания МЧС по всем трём корпусам.

«Теперь мы обратимся к судебным приставам с просьбой закрыть исполнительное производство. Также такое решение может принять Гагаринский районный суд. Прокуратура может отозвать исполнительные листы. Мы пойдем тремя путями. Если быстро закроют производство, тогда мы прям завтра откроемся или на следующей неделе», – сказал Плотка.

Напомним, что «Муссон» был в числе семи торговых центров Севастополя, которые были закрыты весной в рамках кампании по проверки пожарной безопасности подобных заведений. На сегодняшний момент он единственный остается закрытым. Это связано с тем, что правительство Севастополя подало дополнительный иск о сносе центра, который проиграло, и чинило другие препятствия.

«Правительство пыталось влиять. Девятый корпус мы долго не могли ввести в эксплуатацию. Правительство тормозило документы. Сейчас они собираются подавать какую-то кассацию. Они проиграли в первой инстанции и, как я слышал, готовятся это оспаривать. Увидим», – сказал Плотка.

Из-за закрытия «Муссона» Севастополь остался не только без крупнейшего ТЦ, но и без спортивного комплекса, кинотеатра, крытого катка.

В «Муссоне» работали многозальный кинотеатр, арт-площадка «Атриум», детский развлекательный комплекс площадью 7000 м3, ледовый каток площадью 1700 м3, боулинг, центр бильярда и огромный спортивный центр, где проходили соревнования всероссийского уровня, а занятия во многих детских секциях и группах инваспорта были бесплатными. Юные спортсмены занимались летом на открытых площадках, но севастопольский климат не позволяет это делать круглогодично. За минувшее лето из-за закрытия спортивного центра «Муссон» пришлось перенести из Севастополя несколько соревнований всероссийского уровня.

По оценке Плотки, с момента закрытия торгового центра в мае, неуплаченные налоги, потери арендаторов и самого ПАО «Муссон» составили не менее 500 млн рублей. Лишены рабочих мест порядка 500 предпринимателей. Многие из них просто разорились.