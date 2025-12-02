Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Зарегистрированные на Кипре фирмы Hulley Enterprises, Veteran Petroleum и Yukos Universal, которым международный арбитраж в 2014 году присудил выплатить компенсациюот России в 50 млрд долларов, в реальности не существуют.

Это выяснили журналисты студии Аркадия Мамонтова в расследовании «Анатомия Ходорковского», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Выдававшие себя за крупных инвесторов ЮКОСа (Hulley Enterprises владела 49% акций, Veteran Petroleum – 10%) были зарегистрированы в затрапезных офисных центрах, где о них никто не слышал. В 2023 году они как будто по команде одновременно были исключены из реестра Кипра.

Как выяснили расследователи, реальные средства ЮКОСа выводились из России через 600 оффшорных компаний, наиболее крупная из которых – инвестиционная компания «Куадро Глобал» – сейчас владеет в США объектами недвижимости на 2 млрд долларов. Это сеть дорогих отелей и дом престарелых. Владельцем компании числится Олег Павлов – бывший финансист ЮКОСа.