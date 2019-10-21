21.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Крым готовился вернуться в Россию на пять лет раньше – еще в 2009-10 годах, когда на Украине правил Виктор Ющенко.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил бывший замминистра МВД Украины, экс-начальник крымского главка Геннадий Москаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Москаля, в то время ему удалось локализовать «угрозу» в Крыму и не выпустить руководство крымской власти в Москву.

«В 2009-м году ситуация была, аналогичная той, что произошла в марте 14-го года в Крыму. Я тогда работал в Верховной Раде и, как раз были или каникулы, или что – по крайней мере, я поехал в горы, и меня там еле поймали, правительственная приемная – «срочно надо прибыть». Я говорю: «Вы что, с дуба упали, как я сейчас с гор – пока я доеду до Черновцов, оттуда не летает никакой самолет». – «Через час вас будет ждать чартер в Черновцах».

Боже, я тут все бросаю, приезжаю – уже чартер стоит. Я не хочу сегодня говорить, потому что никто об этом не говорит. А, если не говорит, наверное, это государственная тайна. Мне говорят: «В 2009-м или в начале 2010-го возможет захват Крыма россиянами».

Тогда должность сократили – вводят снова замминистра (МВД) – начальника главка (в Крыму). Я четко сказал, откуда будет – из Верховного Совета и Совета министров Крыма. Вот, берите этих двух деятелей и все, не дайте им доехать в Москву, никуда. Пусть там сидят, находите. Мы разрушили ситуацию», – заявил Москаль.