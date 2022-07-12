Крым и Севастополь по-разному ослабили антиковидные меры

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В Крыму отменили последние антиковидные меры, которые распространялись на общественный транспорт, общепит и торговлю.

Также снят запрет на проведение массовых мероприятий, однако их организаторам нужно проверять температуру у посетителей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Новая редакция указа главы Крыма о повышенной готовности к ЧС из-за коронавируса отменила обязательное ношение масок для водителей, продавцов, официантов. Этот пункт долгое время вызывал негодование, поскольку с посетителей, покупателей и пассажиров это обязательство сняли намного раньше. Также владельцы магазинов и кафе могут снять разметку 1,5-метровой социальной дистанции и расставить столы без ее соблюдения. При этом в силе остается требование о вакцинации сотрудников от коронавирусной инфекции.

В Евпатории закрывается обсерватор для контактных с заболевшими, до результата теста на COVID больше нет нужды соблюдать самоизоляцию, но сам анализ остается в перечне требований для тех, кто вернулся из-за границы.

Снят мораторий на публичные мероприятия и фестивали, но их организаторы должны обеспечить термометрию и дезинфекцию рук для участников. Но в этом году масштабных мероприятий не предвидится из-за режима запрета на работу аэропорта «Симферополь». Билетов на поезда по-прежнему не хватает.

Севастополь ждет, когда введут аналогичные послабления на территории города.

«Вот я не понимаю, что это наше правительство издевается над работниками торговли? – вопрошает на странице правительства Севастополя один из пользователей. – По всей России отменили все ограничения, а у нас, как всегда, бардак. Сами на заседании правительства без масок, а какого черта мы в масках? Что за дурь? Наведите порядок в городе, что за бред, или вы только за себя думаете?».

Масочный режим для сотрудников предприятий торговли, услуг и общественного питания на территории Севастополя продолжает действовать до внесения соответствующих изменений в указ губернатора.