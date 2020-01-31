Курс на интеграцию с Россией неизменен – глава ДНР

31.01.2020, Донецк, Сергей Вредников

Жители республик Донбасса поставили цель войти в состав России ещё в 2014 году, и теперь никто не вправе её изменить.

Об этом в ходе собрания актива общественного движения «Донецкая Республика» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это был порыв всего Донбасса. Флаг на площади Ленина говорит о неизменности нашего курса. Поэтому здесь можно быть спокойным – интеграция с Российской Федерацией у нас стоит во главе угла и прослеживается абсолютно во всех решениях, как правительства и парламента, так и администрации главы. Поэтому все остается в рамках прежнего курса, который никто не в праве поменять с 2014 года.

Ту цену, которую заплатил Донбасс, вряд ли перебить что-то сможет. Курс в сторону России неизменен», – резюмировал глава государства.

Напомним, ранее руководитель центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов также заявил, что продолжение Зе-командой политики своих предшественников и звучащие в Киеве заявления свидетельствуют, что Украина не стремится реинтегрировать Донбасс, поэтому окончательный уход региона к России неизбежен.