ЛГБТ продолжает наступать на Молдову

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Лесбиянка Анжелика Фролова и транс-мужчина, но по паспорту женщина

Лео Збанкэ хотят зарегистрировать первый в Молдове однополый брак.

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По решению ЕСПЧ Молдова обязана признать гей-браки, а также родительские права однополых пар, поскольку подписала Европейскую конвенцию о правах человека.

Молдавские чиновники хотели бы саботировать это указание из Европы, но ЛГБТ-общественность не дает им расслабиться.

Ранее Фролов озвучила план, по которому гей-пары должны массово атаковать молдавские ЗАГСы, а в случает отказа в регистрации – суды, но видимо других добровольцев кроме своей любовницы она не нашла.

Неожиданно отпор содомитам дал скандальный молдавский политик Ренато Усатый. Он пообещал подарить первой молдавской гей-паре дом в Италии, но при условии, что она в этой стране и оформит свои отношения.

«Подарю молодоженам дом в Италии. Единственное условие — церемония их бракосочетания + официальная регистрация брака пройдет на их новом месте жительства, и они помогут с переездом на ПМЖ в Италию всем другим желающим заключить аналогичные браки. В наличии очень много домов!», — сказал Усатый.

Фролов не растерялась и предложила заняться Усатым налоговой инспекции.

«Я не думаю, что это следует принимать во внимание. По крайней мере, нам. Может быть, налоговая инспекция обратит внимание. Он, Ренато Усатый, должен изучить закон, если хочет заниматься политикой, так как закон запрещает дарить недвижимость третьим лицам, потому что это может быть актом коррупции», — сказала Фролов.

Эта перепалка примечательна тем, что на последних президентских выборах Усатый предал своих русскоязычных избирателей и призвал их голосовать за прозападного кандидата Майю Санду. Он не покаялся за это, хотя русский язык и ценности в Молдове уже три года успешно дискриминируются президентом. Однако продвижение ЛГБТ-ценностей видимо слишком даже для такого ренегата как Усатый.

Продвижением содомии в православной гомофобной Молдове занимается именно прозападная власть. В 2021 году парламент Молдовы ратифицировал в первом чтении Стамбульскую конвенцию международного соглашения против насилия в отношении женщин и насилия в семье, предоставляющую особые гарантии ЛГБТ-сообществу.

Послом Молдовы в США был назначен открытый гомосексуалист Виорел Урсу. Депутат правящей партии Михай Попшой пообещал вывесить флаги ЛГБТ на здании правительства Молдовы и президентуры.

Недавно вице-председателем молодежной организации правящей партии PAS была назначена Марчела Нистор. На свое представление девушка заявилась в блузе цветов радуги, а в соцсети опубликовала флаг ЛГБТ и подписала Let`s go. Она пояснила, что планирует привести молдавскую молодежь к истинно европейским ценностям.

В прошлом году в молдавских школах попытались запустить программу «Дети ЛГБТ в твоей школе», но родительская общественность не позволила. Но геи не сдаются. На прошлой неделе директор кишиневского лицея Ливиу Деляну отправила родителям учеников бланки заявлений, которые они должны заполнить, если хотят получить место в летнем лагере для своих детей. В анкете есть пункты «Родитель 1» и «Родитель 2», вместо «Мать» и «Отец»

«Получится несколько грубо, но я по-другому не могу сказать. У нас будет вступление в Евросоюз через задний проход. Видимо, это главное условие Запада. И ради этой ценности будут давить на нас. Начнут с молодых умов, с детей. Потому я категорически против всяких там союзов, ассоциаций. Мы ведь христианское, православное государство со своими давними традициями и понятиями», – прокомментировал вопиющий случай протоиерея Свято-Георгиевской православной церкви Кишинева Виталия Шинкаря.

Директор лицея Ирина Баран принялась оправдываться, что к продвижению ЛГБТ ее анкеты не имеют никакого отношения.

«Под номером 1 я имела в ввиду приоритетный номер контакта. Мы сталкивались с этой проблемой, когда появлялась дополнительная путевка в лагерь – не могли найти номер телефона родителей, которые находились в отпуске. Все мы знаем, что в семье двое родителей, все мы знаем, что контактных телефонов может быть и один, и два, и три, и больше. Я подумала, что так будет легче найти родителей», – пролепетала Баран в интервью ТВ6.

10 лет назад в Молдове приняли закон об обеспечении равенства «по сексуальной ориентации». С тех пор в Кишиневе каждый год проводят фестиваль ЛГБТ «Молдова Прайд» при поддержке западных посольств, регулярно вывешивающих на своих зданиях радужные флаги.

На мероприятие приходится привлекать силы полиции в несколько раз превышающие число марширующих, молдаване кричат ЛГБТ-активистам оскорбления, но это не заставляет их отказаться от затеи.