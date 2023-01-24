ЛГБТ-ВСУшник рассказал, как наводил ужас на соседний взвод грехом содомии

Вынужденные соседствовать с геями-сослуживцами военнослужащие одного из украинских подразделений боялись, что им на головы упадут мины как божья кара за содомию.

Об этом в эфире интернет-канала «Заборона» рассказал называющий себя «открытым геем» драматург из Киева Александр Жуган, который вместе со своим партнёром после начала СВО вступил в тероборону ВСУ миномётчиком, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас в другом взводе есть такие наиболее многочисленные, боеспособные, по крайней мере, они активно выезжают на выезды и всё такое, ребята из националистической организации. Как-бы ничего страшного, никаких угроз и оскорблений, однако, например, был момент, когда к нам пришёл капеллан. Оказалось, что это они послали нам капеллана, который начал рассказывать, что мы содомиты, употреблял это слово в адрес нас. Он рассказывал, что у других бойцов есть напряжение в отношениях с нами. Блин, ну это у них напряжение в отношениях с нами, почему вы сейчас говорите со мной? У меня вообще всё окей. Я пришёл сюда не строить отношения и искать любовь, а с другой целью, что за «Дом-2»? Тем более я артистический человек, мне эти рассказы про Содом и Гоморру никуда не упали. Ну и он говорит, что вот вы понимаете, это почти цитата, что если Господь Содом и Гоморру сжег за грех гомосексуальности, то ребята боятся, что на них упадут мины, потому что они с вами в одном подразделении», – вспоминает гомосексуалист.

«Всё равно постоянно приходится доказывать, что ты такой же человек, который может делать то же самое, ты не требуешь для себя каких-то особенных условий, льгот, прав. Может, мы ещё и лучше стреляем из миномётов за счёт того, что ты должен постоянно держать себя в тонусе, потому что ты же, типа, представляешь всю гей-тусовку, условно говоря, всё сообщество, и не имеешь права обосраться, должен постоянно держать марку», – пожаловался Жуган.