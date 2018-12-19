Лидер «Боевого братства» встал на строну севастопольцев в конфликте вокруг Матросского бульвара

19.12.2018, Севастополь, Галина Шершнева

Решение о том, кто будет реконструировать Матросский бульвар в Севастополе, должны принимать жители города.

Об этом изданию «Форпост» заявил депутат Госдумы РФ, глава общественной организации «Боевое братство» Дмитрий Саблин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Ситуация с Матросским бульваром в городе-герое Севастополе требует немедленной разрядки. Нужно снизить градус напряжения. Я всегда был и буду на стороне жителей. Любые решения, касающиеся развития Севастополя, должны приниматься с согласия и одобрения людей — им лучше знать, что нужно для города. С учетом нелегкого исторического пути, мнение севастопольцев заслуживает особого уважения», – заявил Саблин.

Ранее о своей позиции также заявил центральный исполком Общероссийского Народного фронта, назвавший необоснованным и возмутительным решение властей Севастополя отказать подрядчикам в благоустройстве знакового места города, и представители общественной организации «Самооборона Севастополя».

Сегодня в Законодательное собрание Севастополя были переданы 10560 подписей горожан в поддержку восстановления Матросского бульвара.

Напомним, что правительство Севастополя неожиданно в конце ноября запретило продолжать реконструкцию бульвара, которая велась уже год благотворительным фондом «35-я береговая батарея» и должна была вступить в финальную стадию. Формальной причиной для остановки реконструкции стал снос пяти ветхих строений, находившихся на бульваре.

Однако все в Севастополе понимают, что это лишь повод. Главная причина – в личном конфликте губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова и героя Русской весны Алексея Чалого, который, по сути, лично через благотворительный фонд финансировал строительство. В объект уже было вложено 80 млн. рублей частных средств и планировалось вложить еще порядка 700 млн. рублей.

На этой неделе неизвестные предпринимали попытку проникнуть на бульвар, а спецтехника, посланная правительством хотела перегородить входы на Матросский, но это не позволили сделать простые севастопольцы.