Лидер боснийских сербов прибыл с визитом в Казань

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В столицу Республики Татарстан на высокотехнологичный международный турнир под названием «Игры будущего» прибыл президент Республики Сербской БиГ Милорад Додик.

В Казани гость планирует встретиться с главой республики Рустамом Миннихановым и президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Желание посетить Казань президент Республики Сербской Милорад Додик высказал еще в августе прошлого года во время встречи с главой (раисом) Республики Татарстан Рустамом Миннихановым в Будапеште в ходе торжеств, приуроченных ко Дню образования Венгерского государства.

В международном аэропорту «Казань» гостя из Боснии встретили девушки в русских и татарских национальных нарядах с традиционными караваем и чак-чаком. А также глава местного Управления Федеральной антимонопольной службы Айрат Шафигуллин. По отзывам сербской стороны – прием был «очень теплым».

До приезда в Казань Додик совершил свой визит в Белоруссию, где провел переговоры с президентом республики Александром Лукашенко. Также в его планах встреча в Казани с главой (раисом) Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, а далее – с президентом России Владимиром Путиным.

Ожидается, что «Игры будущего» посетят также президенты Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.