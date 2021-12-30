Литва безрассудно поссорилась с Китаем и Белоруссией – будет удар по экономике

Усилия Литвы по убийству собственной экономики не остались незамеченными и удостоились вербального одобрения со стороны США, которого так добивалась маленькая прибалтийская страна. The Wall Street Journal пишет сегодня, что Литва оказалась под прицелом сразу двух стран – России и Китая.

«Россия нагнетает напряжённость вокруг Литвы и намеревается создать в этой стране правительство, которое будет лояльно к Москве. В частности, на эти намерения указывают взаимоотношения с Белоруссией и расположение в Калининградской области мощной армии. Китай же занимается осуществлением «политического и экономического возмездия». Причиной для этого является открытие представительства Тайваня в этой стране», – говорится в статье.

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Авторы сетуют на то, что Литва не получает достаточной помощи от США и ЕС в благодарность за свою героическую борьбу с диктатурами.

Литва – единственное европейское государство, отважившееся открыть представительство Тайваня, который Китай считает своей частью. Остальные члены ЕС предпочитают не злить Поднебесную.

В итоге потери Литвы от ответных санкций Китая могут составить около 5 миллиардов евро в год. Об этом заявили в литовской Конфедерации промышленников, у которых появились проблемы с вывозом оплаченных товаров из Китая. Пекин целенаправленно ограничивает поставки сырья, компонентов, оборудования, которые предназначены для развития производственных мощностей Литвы. При этом все остальные товары бытового потребления движутся без остановки.

Клайпедский порт из-за санкций Китая ожидает падения грузооборота на 30-40% в следующем году. Выигрывают от этого порты Польши, Латвии и России.

«Был новый проект — направить некоторый поток контейнеров, который сейчас идет из Китая в Калининградскую область, в Клайпедский порт, но из-за трений с Китаем этого не произошло. В любом случае, мы видим, что некоторые клиенты начинают избегать Клайпедского порта», – сказал президент Ассоциации стивидорных компаний Литвы Вайдотас Шилейка.

Калининградский политолог Александр Носович в своем телеграм-канале передает слова экс-премьера Литвы Андрюса Кубилюса, который заявил, что «заваруха с Китаем была нужна Вильнюсу, чтобы привлечь к Литве внимание США».

«Спасибо действующему правительству Литвы за его непроходимую глупость. Мы давно убедились, что тупая упертость литовских консерваторов создает российскому эксклаву проблемы, но она же способна создавать Калининграду и ништяки. Литва – это уникальный случай (во всяком случае, я других не знаю), когда до власти в стране дорвалось иновещание. Ее политику определяют пропагандисты, целевая аудитория которых – политико-формирующие круги Запада. Так что вся эта безумная внешняя политика, от которой Литва только теряет, причем фатально – это деятельность из той же серии, что изобретение кричащих заголовков, которые аудитория будет кликать в поисковиках», – написал Носович.

Видимо в правительстве Литвы стали о чем-то догадываться, потому что премьер-министр страны Ингрида Шимоните вдруг заявила, что не будет добиваться приостановки транзита белорусских удобрений «любой ценой».

«Ищем решение, которое, с одной стороны, поддержит репутацию нашей контролируемой государством компании, в том числе в глазах наших союзников, а с другой стороны, защитит правительство и государство от необоснованных претензий или финансового ущерба», – сказала Шимоните.

Ранее правительственная комиссия решила, что договор между Литовской железной дорогой (ЛЖД) и предприятием «Беларуськалий», попавшим под санкции США, не соответствует интересам литовской нацбезопасности.

Таким образом, по мнению комиссии, потеря железной дорогой до 70 млн евро в год, а Клайпедским портом – 30% грузооборота угрозы нацбезопасности не представляет. Так же как штраф от 600 млн евро за разрыв договора с «Беларуськалием». Хотя председатель экономического комитета сейма Казис Старкявичюс заявил, что подобные суммы будут шоком для экономики Литвы.

Юридически в договоре не было никаких нарушений, и Америка не обязывала Литву присоединиться к своим санкциям. Однако стремление транспортников не терять и продолжать переваливать «диктаторский» калий вызвало возмущение министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, и он демонстративно подал в отставку. За ним последовал министр транспорта Марюс Скуодис. В итоге решили обойтись малой кровью и уволили только главу ЛЖД Мантаса Бартушку.

Литва готовилась бороться с Белоруссией так же бессмысленно и беспощадно, как и с Китаем, но тут последовал окрик с Запада. Дело в том, что на долю «Беларуськалия» приходится 20% мирового рынка калийных удобрений. Попытки наложить санкции на это предприятие уже привели к росту цен в этом году с 290 до 650 долларов за тонну, а в следующем году она прогнозируется на уровне 800 долларов. Это неминуемо приведет к росту цен на продовольствие,что наложится на болезненный энергетический кризис и рост цен на азотные удобрения.

«Будет дана неявная команда прибалтийским странам, что пока запрета на транспортировку нет, можете сделать вид, что так и надо, и продолжить транспортировку», – прогнозирует в эфире польского канала Белсат оппозиционный белорусский экономист Лев Мароголин.

Аналитик Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Павел Слюнькин прогнозирует, что литовцы попытаются сохранить не только белорусский транзит, но и лицо.

«Литовцы найдут способ, который позволит им не потерять много, но и весь калий они вряд ли остановят. Часть калия могут перевести в «серые схемы» – белорусы найдут, например, российские компании, которые сделают поддельные сертификаты и будут скрывать происхождение калия, а литовцы не будут этому препятствовать, чтобы хотя бы на какое-то время смягчить финансовый удар», – сказал Слюнькин в интервью DW.

Неразумная политика властей Литвы может иметь серьезные последствия, соглашается координатор российско-белорусского экспертного клуба Вячеслав Сутырин.

«В последнее время литовские власти действуют так, будто завтра не наступит. Стратегических просчетов в литовской политике за последние месяцы стало слишком много. Запреты в отношении БелАЭС, закончившиеся закупками электроэнергии из Беларуси. Открытие представительства Тайваня, закончившееся разрывом отношений с Китаем. Теперь угрозы Минску и заодно Калининграду. Видимо, литовские политики так привыкли к своей пропаганде, что им кажется, что они уже давно живут в условиях перманентного «российского вторжения». Возникает эффект видеоигры, когда можно все, если нажать на кнопку «сохранить». Но задумывались ли литовские начальники о последствиях? Например, о том, что репетиция блокады Калининграда может быть расценена Россией как угроза национальной безопасности?», – написал Сутырин в своем «телеграме».