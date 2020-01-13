Литва наградила сепаратистов всех мастей за «освобождение Вильнюса» от СССР

13.01.2020, Вильнюс, Константин Серпилин

Президент Литвы Гитанас Науседа поздравил граждан своей страны с днём освобождения от «жестокой оккупации» и «победой» над СССР, а также почтил память националистов, погибших в Вильнюсе в январе 1991 года.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«13 января 1991 года навсегда останется в нашем сердце. В этот день Литва победила жестокую силу, преодолела оккупацию. Оружие не сможет победить нацию. Литва оказалась сильнее танков и пропаганды.

В этот день мы также потеряли наших храбрецов, освободивших страну от оккупации. Мы никогда не забудем этих жертв. Они всегда будут напоминать нам, насколько огромна цена нашей свободы, и как мы должны её ценить», – заявил политик.

В свою очередь, глава запрещенного в РФ Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров не упустил возможности разразиться лестью в адрес единомышленников-русофобов, и восхитился «подвигом» литовских националистов.

«В ту ночь в противостоянии с советскими войсками погибли 15 и получили ранения около 900 человек.

Мужество и самоотверженность в те дни стали большим вкладом, который приблизил скорый крах РСФСР

От имени меджлиса крымскотатарского народа и себя лично выражаю почтение памяти героев национально-освободительной борьбы литовского народа за свою свободу и независимость», – написал экстремист на своей странице в Facebook.

Также за три дня до поздравления Науседа наградил медалями украинских националистов, которые помогали Литве «обретать независимость». Об этом сообщили в пресс-службе президента Литвы.

«10 января 2020 года посол Украины принял участие в церемонии награждения президентом Литвы украинских участников событий января-сентября 1991 года государственной наградой ЛР – «памятной медалью 13 января», – написали в сообщении и добавили, что граждане «незалежной» удостоились этой награды впервые с 2002 года.

Отметим, что одним из награждённых был Евгений Дикий, который, кроме событий в Литве, в 1995году участвовал в боевых действиях против федеральных сил в Чечне. Также националист отметился в Донбассе, воюющим в рядах печально известного батальона «Айдар».