06.02.2020, Москва, Елена Острякова
 
economics, ЕС, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Лукашенко озаботился Украиной и Европой перед вылетом к Путину на ковёр


Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Сочи, где завтра проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает официальный сайт президента Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Перед вылетом Лукашенко провел совещание об обеспечении эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны.

«Мы собрались для того, чтобы обсудить ряд мер по выполнению прогнозных показателей и, нечего скрывать, преодолению тех негативных тенденций, которые наметились в нашей экономике в связи с последними событиями в мире и, прежде всего, во взаимоотношениях с Россией», – сказал Лукашенко.

Он пояснил, что имеет в виду разногласия по поставкам энергоносителей и «продуктовым войнам».

«В очередной раз возникли разногласия по энергетическим вопросам с ближайшим партнером – Россией. Это происходит регулярно уже на протяжении 13 лет, несмотря на взаимные обязательства. Хотя при их подписании нам были даны твердые гарантии. К примеру, в этом году Россия обязалась на межправительственном уровне поставить в Беларусь 24 млн т нефти – по 2 млн каждый месяц. В январе было поставлено 500 тыс. – одна четверть. Вы мне доложите, что сделано для того, чтобы Россия выполняла обязательства», – пожаловался Лукашенко.

Он дал наказ, чтобы «ни один житель Беларуси, ни одно предприятие не ощутили на себе последствия от всякого рода маневров наших партнеров».

Не меньше Лукашенко беспокоится и об Украине с Европой.

«Мы должны обеспечивать нефтепродуктами не только внутренний рынок, как это происходит теперь, но и наши обязательства по контрактам на внешних рынках, то есть продажу нефтепродуктов Европе, Украине, другим странам», – добавил Лукашенко.

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