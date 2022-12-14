Лукашенко поставил во главе МИД Макея номер два

Признаться, после смерти Макея у меня, как и у многих в Белоруссии были надежды на скорые и кардинальные перемены во внешней политике республики. Предпосылок для этого было много – от тотального банкротства многовекторной внешней политики десятых, закончившейся попыткой мятежа, состоявшейся не без помощи прикормленных покойным министром прозападных либералов – до наличия сильных и раскрученных пророссийских кандидатов и положения самого Макея, который в последние месяцы был явно не в фаворе.

Однако надеждам оправдаться было не суждено – из всей кадровой колоды Лукашенко вытащил карту той же самой масти, что и Макей. Министерское кресло занял бывший заместитель главы МИД Сергей Алейник.

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Одна только дипломатическая школа при МИД Австрии в биографии обоих говорит о многом. После распада Советского Союза Белоруссия осталась без собственной дипломатической школы и достаточного количества подготовленных кадров. Австрийские «доброжелатели» предложили с подготовкой кадров подсобить, и прозападные националисты и либералы, рулившие в то время Белоруссией, это предложение с радостью приняли. Тогда сделка казалась взаимовыгодной – правящие западники получали связных для контактов с австрийским и не только истеблишментом, а их западные «партнеры» – по сути легализованных агентов влияния.

Вот только, если во времена русофоба Шушкевича подобное было уместным и логичным, то возвышение многовекторных «австрияков» при позиционирующем себя пророссийским Лукашенко – вызывает множество вопросов.

Помимо Дипломатической школы при МИД Австрии на старте карьеры, в анамнезе новоиспеченного министра должности консула в Гааге, временного поверенного в Нидерландах, постоянного представителя Белоруссии при отделении ООН в Женеве, посла в Лондоне и Ватикане. В общем, полный джентельменский набор рукопожатного в западных столицах господина. Во внешнеполитических симпатиях персонажа с таким послужным списком сомневаться не приходится.

Алейник не обладает макеевской харизмой и, в отличие от публичного и честолюбивого до тщеславия предшественника, не стремится быть на виду и создавать шумные инфоповоды. От него не стоит ожидать громких инициатив и экстраординарных решений. После Макея Алейник может показаться скучным, однако считать его легковесным было бы большой ошибкой. Новый министр имеет огромный дипломатический стаж, причем львиная его часть пришлась на западное направление. Со времен поступления на службу в гаагское консульство в 1995 году, он занимал важные посты на этом направлении с коротким перерывом на 1999-2002 год, когда был начальником службы протокола МИД.

Ключевые точки в карьерной географии Алейника – Ватикан и Лондон. Послом при Святом Престоле и Мальтийском ордене по совместительству он был назначен в ноябре 2002 года, и был им до вчерашнего дня. В течение этих 20 лет он 7 лет был послом в Лондоне и дважды, в общей сложности 6,5 лет, был заместителем министра, но даже в это время он сохранял за собой пост посла в Ватикане. Поистине, незаменимый кадр.

О значении Алейника может говорить тот факт, что за это время Лукашенко дважды, в 2009 и 2016 годах встречался с Папой, и каждый раз такая встреча знаменовала собой очередное потепление между Лукашенко и Западом. Даже после выборов 2020 года и изгнания из Белоруссии главы местных католиков Тадеуша Кондрусевича, слишком явно поддержавшего оппозицию, отношения между Минском и Ватиканом не были заморожены.

Сохраняя свои позиции в Ватикане, в 2013 году Алейник был направлен в Лондон, налаживать контакты в центре мировой русофобии. Любопытна, кстати, дата его возвращения оттуда. Алейник вернулся в Минск на должность первого заместителя Макея 20 июля 2020 года, в тот самый момент, когда Лукашенко искал в белорусских лесах «вагнеровцев» и явно готовился к развороту на Запад. Его назначение было заметным укреплением западного вектора белорусской внешней политики.

Сегодня, представляя нового министра его подчиненным, белорусский премьер Головченко постарался в своем напутствии компенсировать впечатление от назначения словами о том, что «еще не успели высохнуть чернила на указе главы государства, как начались инсинуации, что Белоруссия ищет пути на Запад через назначение нового министра», добавив, что пусть лучше Запад ищет пути к нам.

Риторику в духе «Магомета и горы» оспаривать не буду, время покажет. Вот только назначение столь откровенно прозападного персонажа не могло не породить подобных «инсинуаций». Место отрытого и убежденного западника Макея занял не меньший западник. Вектор белорусского МИД с его приходом не поменяется. Скорее всего, поменяется стиль работы. Харизматичного, громкого и наглого Макея сменил человек, привыкший быть в тени и действовать, не привлекая излишнего внимания, но при этом обладающий обширными связями на Западе.