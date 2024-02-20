Лукашенко приказал не очаровываться «Вагнером»

Елена Острякова.  
20.02.2024 22:47
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен


Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не преувеличивать роль бойцов ЧВК «Вагнер» в подготовке белорусских военнослужащих.

Об этом заявил сегодня на расширенном совещании с руководящим составом госорганов системы обеспечения нацбезопасности Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не преувеличивать роль бойцов ЧВК «Вагнер» в подготовке белорусских...

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«Я не преувеличиваю их роль. И всегда министра и других, которые на экране практически с вагнеровцами каждый день: ах «Вагнер», ах «Вагнер». Спасибо, ребята. Рассказали нам об опыте военных действий. А все остальное наши офицеры знают не хуже. Одни и те же академии заканчивали», – сказал Лукашенко.

Вместе с тем, он признал, что белорусские военные учатся современной войне на примере Украины.

На полигонах Белоруссии завершился шестой сезон подготовки белорусских спецподразделений инструкторами ЧВК «Вагнер».  Всего подготовлено 1600 человек,

Каждый боец имеет 9 специальностей. Командующий внутренними войсками Белоруссии генерал-майор Николай Карпенков заявлял, что «вагнеровцы» окажут помощь в предотвращении провокаций, которые могут произойти на границах перед проведением парламентских выборов, намеченных на 24 февраля.

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