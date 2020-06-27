Лукашенко развязал охоту на вскормленных им же волков-националистов

27.06.2020, Минск, Артем Агафонов

В Белоруссии началась охота на националистов. Недавно закрылся культовый в змагарской среде магазин националистической атрибутики symbal.by. Принуждали к закрытию жестко – внезапно в заведение повалили проверяющие из всех возможных инстанций, анонимные жильцы ближайших квартир вдруг массово услышали неприятные звуки и запахи из помещения.

В общем, после недели работы в таком режиме бизнес решили закрыть. В четверг неожиданно задержали популярного блогера, автора телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игоря Лосика. Против него возбуждено уголовное дело по статье о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.

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Сейчас ищут автора еще одного крупного телеграм-канала, а также ряда сообществ в соцсетях под названием «Мая краина Беларусь».

Все эти люди появились и развили бурную деятельность не вчера. И до сих пор вели себя уверенно и даже нагло. Тот же symbal.by спокойно развешивал в минском метро рекламу, в которой русский язык фактически назывался неправильным.

Когда, после многочисленных жалоб, администрация метрополитена все-таки сняла плакат, в ход пошло телефонное право. Через час рекламу вернули с извинениями. Была у них и реклама со словами «мягкая русофобия – в тренде», которая тоже прошла без последствий. Бизнес процветал.

Даже БРСМ, «лукашенковский комсомол», закупал в этом магазине вышиванки для своих мероприятий. Задержанный Лосик тоже русофобствовал по-полной и не бедствовал. Он даже сотрудничал с белорусским телевидением, которое цитировало его фейки, и хвалил Лукашенко, когда тот выдавал что-нибудь особенно антироссийское.

Все эти персонажи – представители новой волны белорусских националистов. Они четко отделяли себя от старых оппозиционных партий, которые сейчас вконец омаргиналились. Им позволялось очень многое. 2 года назад именно эти люди провели многотысячный и широко разрекламированный митинг-концерт в парке перед оперным театром в самом центре Минска при полном непротивлении городских властей. Для старой оппозиции подобное было немыслимо.

Новая же волна националистов быстро развивалась, легко находила общий язык с чиновниками, создавала свои инструменты для сбора денег. Один из таких инструментов, краудфандинговую площадку Molamola, прикрыли только сейчас – и то потому, что фамилия ее руководителя была Бабарико (сын кандидата в президенты Эдуард).

Именно эти националисты новой волны быстро организовали сообщества в соцсетях и телеграм-каналы с пяти-шестизначным числом участников. С помощью этих инструментов они занимались навязыванием мовы и травлей пророссийски настроенных граждан. Опять-таки, при этом активно коммуницируя с чиновниками, забрасывая их тысячами петиций и обращений. Зачастую, удачно.

Почему же их безбедное существование закончилось? Не приходится сомневаться, что новые националисты пользовались негласной поддержкой властей. Многие считают, что за ними стоят спецслужбы или министр иностранных дел Макей, но и без одобрения такое не могло происходить.

Зачем это делалось? Причин много. Во-первых, попытаться перенаправить национализм с борьбы против Лукашенко на продвижение мовы, вышиванок, манипуляции с историей и русофобию. Во-вторых, использовать их для белорусизации и борьбы с пророссийским движением. Ну и, в третьих, продемонстрировать Западу белорусскую демократию, при которой даже такие радикалы чувствуют себя неплохо. Собственно, этим же самым когда-то занимался Янукович, взрастивший тех, кто потом скакал на майдане.

Лукашенко вырастил волков. Пока они резвились и кусали его оппонентов – все было нормально. Но, сколько волка ни корми…

В общем, природа взяла свое, контролировать их невозможно, и при первой же возможности эти волки начали кусать самого Лукашенко. И пошла охота.