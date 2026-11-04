Даже на оставшихся от СССР заводах нынешняя Украина может лишь наладить кустарное производство.

Об этом в эфире видеоканала LibertyUA заявил киевский журналист Сергей Рачинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что может помочь Украине в этой войне, если говорить о ракетах, баллистике и всем остальном оружии? Это только массовое производство. Нам нужно собственное массовое производство и ракет, любого оружия, которое пригодно нам помогать защищаться. Может ли Украина производить массово любой вид оружия? Нет. Почему? Мы это знаем. Это известно из всей истории независимой Украины. Систематически государство все эти 30 с лишним лет уничтожало предпринимательство.

А предпринимательство – это единственная сила, которая способна что-то производить. Вы можете иметь гигантские заводы, которые остались от советских времен, но там ничего не будет живого, потому что все, что вы можете, это порезать это на металлолом и продать или организовать там какое-нибудь кустарное производство. И вот это мы и видим», – сказал Рачинский.