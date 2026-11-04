«Руководство погрязло в дрязгах, а враг уже у ворот!» – польский генерал
У польского руководства нет единой стратегии по обороне, и вместо подготовки к войне происходят разборки между правительством и главой государства.
Об этом на канале «Super Express» заявил польский генерал Роман Полько, бывший командующий спецназа Grom, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущий спросил, вступят ли европейские государства в войну на стороне Украины, если фронт начнёт стремительно двигаться к Киеву.
«Это вопрос о том, в каком направлении мы движемся и в какой момент мы будем считать это реальной угрозой для нас. К сожалению, в этом контексте я хотел бы видеть польскую стратегию – и знать, что существует политическая директива по стратегической обороне.
Не говоря уже о самом Киеве, если российские войска продолжат наступление, будут стоять у нашей границы, стягивать дополнительные силы, подкрепления, подтягивать что-то ещё – мы будем ждать, пока они нанесут удар по нам? Или мы попытаемся сделать так, чтобы эта война не перекинулась на территорию Польши?
Чтобы нам не пришлось прибегать к манёвренной обороне, которая предполагает отступление вглубь нашей территории, в то время как враг будет на неё заходить», – рассуждал в ответ генерал.
«Министр национальной обороны, премьер-министр и президент должны сегодня ответить на этот вопрос: где должен быть Совет нацбезопасности. Они должны обсуждать это, а не заниматься внутренними политическими спорами между собой. Враг у ворот. Вот на что мы должны обратить внимание», – критиковал польское руководство Полько.
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