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У польского руководства нет единой стратегии по обороне, и вместо подготовки к войне происходят разборки между правительством и главой государства.

Об этом на канале «Super Express» заявил польский генерал Роман Полько, бывший командующий спецназа Grom, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий спросил, вступят ли европейские государства в войну на стороне Украины, если фронт начнёт стремительно двигаться к Киеву.

«Это вопрос о том, в каком направлении мы движемся и в какой момент мы будем считать это реальной угрозой для нас. К сожалению, в этом контексте я хотел бы видеть польскую стратегию – и знать, что существует политическая директива по стратегической обороне. Не говоря уже о самом Киеве, если российские войска продолжат наступление, будут стоять у нашей границы, стягивать дополнительные силы, подкрепления, подтягивать что-то ещё – мы будем ждать, пока они нанесут удар по нам? Или мы попытаемся сделать так, чтобы эта война не перекинулась на территорию Польши? Чтобы нам не пришлось прибегать к манёвренной обороне, которая предполагает отступление вглубь нашей территории, в то время как враг будет на неё заходить», – рассуждал в ответ генерал.