Лукашенко: В критический момент европейцы одумаются, а англичане поумнеют

Елена Острякова.  
27.11.2025 16:50
  (Мск) , Москва
Просмотров: 65
 
Великобритания, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Президент Белоруссии Александр Лукашенко верит, что кризис на Украине «как никогда близок к окончанию».

Об этом он заявил журналистам на саммите ОДКБ в Бишкеке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко верит, что кризис на Украине «как никогда близок к окончанию»....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Это война, и в любой момент может быть какая-то непредвиденная ситуация, которая может повернуть обстановку вспять. Война – критический момент в жизни любого общества и страны. Поэтому нельзя расслабляться. Надо постоянно одной и другой стороне быть в теме.

Но предложения Трампа приняты в основном президентом Путиным. Думаю, и европейцы поймут, что на это надо идти, и украинцы», – сказал Лукашенко.

Он высмеял претензии европейцев о сохранении украинской армии численностью 800 тыс человек, когда у Польши численность армии всего 200 тыс.

«Цепляются за что попало. Значит, дело не в содержании проекта мирного договора. Дело в том, что европейцы не хотят этого мира. Только не понимаю, зачем им война. Они ее не выиграют. Говорят, англичане заняли там не очень порядочную позицию. Думаю, поумнеют», – сказал Лукашенко.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить