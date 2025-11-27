Лукашенко: В критический момент европейцы одумаются, а англичане поумнеют

Президент Белоруссии Александр Лукашенко верит, что кризис на Украине «как никогда близок к окончанию».

Об этом он заявил журналистам на саммите ОДКБ в Бишкеке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это война, и в любой момент может быть какая-то непредвиденная ситуация, которая может повернуть обстановку вспять. Война – критический момент в жизни любого общества и страны. Поэтому нельзя расслабляться. Надо постоянно одной и другой стороне быть в теме.

Но предложения Трампа приняты в основном президентом Путиным. Думаю, и европейцы поймут, что на это надо идти, и украинцы», – сказал Лукашенко.