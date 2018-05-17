17.05.2018, Киев, Владимир Гладков

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Люди в вышиванках требуют признать нелегитимным выбор народа России

Верховная Рада Украины утвердила постановление об обращении к руководству и странам-участницам ОБСЕ о признании нелегитимными выборов президента Российской Федерации.

Такое решение было принято в ходе вечерней сессии Верховной Рады, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, организация, которая мониторит выборы, и ОБСЕ уже второй свой отчёт подают без указания, что Крым – украинский, ссылаясь на то, что, якобы, среди стран-участниц ОБСЕ нет консенсуса о статусе этой территории, хотя понятно, что речь идет только про одну страну. Именно потому мы должны сейчас послать адресное заявление именно в эту организацию. Это заявление должно стать основой в том числе и для нашей парламентской делегации, которая будет работать в парламентской ассамблее ОБСЕ в Берлине в июле, где будут подняты важные вопросы и будут требовать в том числе и отчета от ОБСЕ и по этой теме и по работе СММ ОБСЕ. Последнее, что я хочу сказать: вчера в Минске наша украинская делегация подняла вопрос и поставила требование к ОБСЕ предоставить информацию почему группировка Вагнера сейчас была в Донбассе во время 9 мая? Мы требуем от наших партнеров по ОБСЕ быть честными перед Украиной, указывать эти факты, но и фиксировать, что Крым – украинский, а эти выборы были сфальсифицированы. Я выражаю благодарность коллегам, которые подписались под этим заявлением», – заявила первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко.

Поддержал данную инициативу также депутат от «Народного фронта» Максим Бурбак, который заявил, что решением ОБСЕ по данному вопросу может быть только одно.

«Обращаюсь к нашим западным коллегам из ОБСЕ. Отчет по мониторингу так называемых выборов в России должен состоять из одного предложения – «Эти выборы являются нелегитимными». Они были проведены незаконно на временно оккупированной территории Украины в Крыму, они были проведены с множественными фальсификациями, запугиваниями наших украинских граждан и принуждением их к голосованию за нелегитимного президента.

Этот отчет должен лечь в основу расширения и введения новых секторальных санкций против России за проведение так называемых выборов царей России, за незаконное строительство Керченского моста, за аресты наших рыбаков в Азовском море, за то, что строят «Северный поток-2» и хотят засунуть Европу в газовую петлю. За всё это должна быть жёсткая реакция наших западных партнёров всего мира – полные санкции против России для того, чтобы все поняли, что это страна-агрессор, с которой невозможно договариваться», – заявил он.

Голосами большинства депутатов решение о направлении обращения в ОБСЕ было принято.

Добавим, что это постановление было принято в т.н. “день вышиванки”, когда большинство депутатов во главе со спикером Андреем Парубием пришли на работу в вышитых сельских рубахах.

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