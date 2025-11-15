Майдан против воровства Зе-банды провалился

Михаил Рябов.  
15.11.2025 16:09
  (Мск) , Киев
Просмотров: 282
 
Киев, Коррупция, Украина


Довольно малочисленным оказался митинг на Майдане в Киеве против воровства команды Владимира Зеленского.

Выйти на площадь под лозунгами «Нет коррупции, нет мародерам!» накануне призвала малоизвестная активистка Мария Барабаш, ранее работавшая у горе-«реформатора» Михаила Саакашвили (ныне отбывает заключение в родной Грузии) и считающаяся близкой к посольству США (даже получала приглашение на инаугурацию Трампа).

Интересно: в анонсе митинга Барабаш утверждала, будто Зе отвлекает от коррупционного скандала, обрекая на гибель гарнизон ВСУ в Покровске-Мирнограде, специально не отдавая приказа солдатам на отступление, а вместо этого требуя от подкрепления прорваться в агломерацию: «Бросаются в одну точку, чтобы прикрыть политические провалы. Покровск превращается в нескончаемую братскую могилу. Банковая снова играет жизнями военных».

Впрочем, во время митинга на плакатах лозунги о судьбе окруженной группировки ВСУ не звучали – немногочисленные протестующие вяло держали в руках картонки с требованиями прекратить коррупцию. Сама Барабаш раздавала интервью, настаивая на необходимости увольнения не всей верхушки, а лишь главы Зе-офиса Андрея Ермака, на которого уже давно зуб у американцев.

Резюмируя: минувшим летом, когда Зеленский покусился на НАБУ/САП, митинги были куда масштабнее и бодрее. Нынешний выход на Майдан, возможно, лишь намёк в адрес Банковой о том, что надо быть сговорчивее, иначе посольство США даст команду митинговать не только Барабаш, но и остальной своре грантоедов.

