Макрону прифотошопили мышцы, чтобы напугать Путина

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Президент Франции Эммануэль Макрон прифотошопил мышцы на своей разлетевшейся по Сети фотосессии с тренировки по кик-боксингу.

Информацию о монтаже опубликовали европейские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Французский политолог Филип Марик в эфире телеканала DW заявил, что в то время, как появились сомнения в подлинности накачанных рук Макрона, эта фотография исчезла из аккаунта президентского фотографа.

На доступных в сети пляжных снимках Макрона рельефная мускулатура не просматривается.

«Он хочет конкурировать и показать, что у него есть мышцы. Кстати, есть критика первой фотографии, потому что люди говорят, что это не так, что она была отретуширована. Так что ее больше нет в сети. Мышцы, похоже на то. Я имею в виду, они притворяются, что это настоящие мышцы, но, похоже, это было отретушировано. Его больше нет в Сети на официальном веб-сайте фотографа», – сказал Марик.

Еще один французский политолог Питер Хойш в эфире телеканала Welt подчеркнул, что своей «мускулистостью» Макрон пытается бросить вызов президенту России Владимиру Путину, который не раз демонстрировал свою подтянутую фигуру.

«Это «привет» Путину, который так же любит изображать себя в мужественных позах. Макрон говорит ему: «Я тоже могу это сделать. И, к тому же, я моложе вас, лучше вас и настроен очень решительно». Это – послание, которое стоит за всем этим», – считает Хейш.