Максим Шугалей рассказал о своих главных переживаниях в ливийском плену

03.03.2021, Санкт-Петербург, Антон Павленко

Максим Шугалей дал большое интервью, в котором рассказал о своем заключении в Ливии и о том, как он изменился после освобождения. «Я выжил и буду бороться за других» – теперь главный девиз социолога.

С 9 февраля 2021 года Максим Шугалей возглавил Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ). Учитывая, что главная задача фонда состоит в том, чтобы бороться за права граждан РФ в горячих точках планеты, Шугалей на эту должность подходит как нельзя кстати, ведь он по собственному опыту знает, насколько тяжело оказаться в чужой стране без защиты. Напомним, что социолога захватили в Ливии весной 2019 года вместе с его коллегой-переводчиком. Двоих россиян полтора года незаконно удерживали в частной тюрьме «Митига» на окраине ливийской столицы.

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Освободившись, Шугалей решил посвятить свою жизнь помощи соотечественникам, которые попали в беду за пределами родины. В интервью для передачи «Детали. Откровенно» социолог начистоту рассказал, благодаря чему ему удалось выжить в невыносимых условиях, и как поменялись его взгляды на мир после освобождения.

Несмотря на то, что в СМИ часто пишут о Максиме Шугалее как о герое, сам он себя таковым не считает. Социолог предполагает, что в обществе сейчас есть потребность в герое, поэтому они его создают. Он отметил, что ему сложно судить, что такое герой – он только пытался выжить и вернуться на родину.

Также Шугалей отметил поддержку близких людей, благодаря которой он смог пережить последствия ливийского плена.

Также социолог поделился, что в первые месяцы не верил, что сможет вернуться домой, тогда все мысли были только о выживании, хотя позже, несмотря на периоды отчаяния, вера в возвращение домой поддерживала его. Одно из главных переживаний Максима во время плена – как за время разлуки изменятся его отношения с десятилетним сыном. Он очень переживал, что пройдет слишком много времени, которое сотрет его связь с ним.

Нынешняя работа в ФЗНЦ – своеобразная реабилитация после пережитого, считает Шугалей. Во время плена он пересмотрел свои ценности, а также загорелся желанием помогать россиянам, попавшим в беду. Эта деятельность – его способ справиться с воспоминаниями об ужасах ливийского плена. Социолог хочет бороться за каждого, кто окажется в жестоких, нечеловеческих условиях и будет ждать поддержки и помощи от государства.

«Ведь я, как никто, понимаю этих людей», – подчеркнул социолог.