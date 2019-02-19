Марчук: Украина сплотилась вокруг бандеровского курса, а Суркова дожмём санкциями

19.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Официальный Киев рассчитывает, что курирующий украинское направление помощник президента РФ Владислав Сурков пойдёт на уступки перед Западом вследствие давления антироссийских санкций.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил экс-глава СБУ и участник переговоров по Донбассу в Минске Евгений Марчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В ближайшее время, как мне видится, возможно, после санкций, которые на днях должны быть приняты, Россия пойдет на некоторый компромисс на наивысшем уровне. Я имею в виду, если не на уровне Путина, то хотя бы Суркова», – сказал Марчук.

Он пояснил, что в Киеве ожидают уступок Москвы по вопросу т.н. «миротворцев» – фактически, оккупационного контингента, под прикрытием которого власти Украины надеются зачистить нелояльный элемент в Донецке и Луганске.

Марчук заявил, что главная задача – переговоры Киева, Москвы и, «ясное дело», Вашингтона относительно мандата «миротворцев», поскольку без предварительных договоренностей этот вопрос будет ветирован Россией в ООН.

«…Пока на рабочих уровнях не найдем компромисс, какой будет мандат Украины и России, и, ясное дело, США, но, прежде всего, если мы вдвоем не найдем компромисс, какой будет мандат… Это же решение никто не будет выносить, зная наперед, что Россия «заветует», – сказал Марчук.

Он также упомянул недавнее голосование Верховной Рады за включение в текст Конституции Украины курса на НАТО и ЕС – Марчук считает, что собранные за изменение Основного закона голоса в парламенте свидетельствуют о консенсусе вокруг идеи «геть от Москвы!».

«Российская Федерация на разных уровнях, в которых мне приходилось принимать участие в Минске уже 4 года, очень активно использует во время переговоров все возможности для как свидетельства того, что: «у вас там развал в украинском национальном единстве, и единства никакого нет, вы не можете ни о чем договорится и т.д и т.п», – заявил Марчук.