Марочко рассказал о сложностях продвижения ВС РФ

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Несмотря на активное противодействие ВСУ и чрезвычайную сложность ведения боевых действий, российские войска продолжают постепенно продвигаться вперёд практически по всей линии боестолкновения.

Об этом в эфире в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас на Купянском и Краснолиманском направлениях ВСУ пытаются использовать ДРГ на линии боевого соприкосновения, пытаются использовать БПЛА для корректировки огня и разведки. Эти ДРГ пытаются сдержать наши войска, потому что, даже несмотря на сложные условия, наши ребята ежедневно продвигаются вперёд. За последние две недели ни одного шага назад не было, всё время было продвижение вперёд. Более того, был занят ряд выгодных позиций. А противник сейчас только ведёт действия наступательного характера в обратном направлении», – отметил офицер.

Он подчеркнул, что на некоторых участках продвижение идёт крайне медленно из-за сложных условий ведения боевых действий.

«На некоторых участках местности даже продвижение на 10 метров – это огромный успех. Если это в городской черте, в том же Артёмовске бои за каждый дом, и очень сложные условия для штурмовых подразделений. Есть открытые участки местности, где наши подразделения продвигаются, буквально роя траншеи навстречу противнику. И межпозиционное пространство иногда составляет 20-30 метров, а это уже можно забрасывать противника гранатами. Да и противник не дремлет, тоже огрызается, наносит огневые поражения по нашим подразделениям», – добавил Марочко.