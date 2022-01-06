Медведев: «Разговоры об особом пути Казахстана можно прекращать. Без России никак»

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Отправка российских миротворцев в составе сил ОДКБ в Казахстан означает, что за 30 лет после распада Советского Союза эта республика не состоялась как полноценное государство.

Об этом в своем блоге пишет российский журналист Андрей Медведев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Медведев также считает, что Россия не должна участвовать в процессах, происходящих в Казахстане без гарантий для русскоязычного населения и статуса русского языка в этой стране как государственного.

«Отправка коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстан на деле означает вот что. На тридцатом году казахской независимости можно говорить, что это государство не состоялось. Если армия не боеготова настолько, что не может разогнать вооруженных мародеров (а хотя бы и мифических террористов), спецслужбы не способны предсказать развитие событий, а власть на местах слиняла в два дня. Если для наведения порядка нужны миротворцы, то все разговоры о важном региональном игроке и особом казахском пути, можно прекращать. Это еще не полный failed state, но близко к тому», – считает автор.

«То есть через 30 лет после избавления от имперских пут выяснилось, что без русских солдат порядок не навести? Ну что же. Я впрочем, повторю, не сторонник нашего участия без гарантий на изменение внутреннего курса Казахстана. Да я про русских и русский язык. И про многовекторность. Любая услуга должна быть оплачена. Но решение принимают люди умнее меня, и мы не знаем, что там за кулисами решения. И если уж приходим, надо оставаться. Туркестанский военный округ 2.0 создавать. Как там, кстати, туранское братство поживает? Как армия Турана? Неоосманизм? Сильно ли помогло?», – пишет Медведев.