Меджлисовцы объявили вечную войну с Россией
Война с Россией и несуществующим уже Крымским ханством продолжается с конца XVIII века.
Об этом в эфире телеканала «UA:Крым», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил член запрещенного в РФ крымско-татарского Меджлиса Эскендер Бариев.
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«Сегодня, если взять отношения крымских татар с Российской Федерацией, то мы еще находимся в стадии войны. Потому что, тот договор Кучук-Кайнарджийский, который был заключен в 1774 году и в рамках которого Крым, Крымское ханство должно быть независимым государством, то в 1783 году в нарушение этого договора Российская Федерация объявила войну Крымскому ханству и крымским татарам. И эта война продолжается по сегодняшний день, – утверждает Бариев. – Мы никакого договора не заключали, мы не подписывали капитуляцию и продолжаем бороться с Российской Федерацией».
Метки: Эскендер Бариев
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