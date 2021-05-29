Международный день миротворца: Даже недруги признают эффективность России

29.05.2021, Москва, Александр Ростовцев

Ежегодно 29 мая отмечается Международный день миротворцев ООН, учрежденный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2002 году.

В этот день 1948 года Совет Безопасности ООН разместил первую миротворческую миссию военных наблюдателей на границе Израиля с Палестиной, следившей за соблюдением перемирия между израильтянами и арабами.

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За прошедшие 73 года ООН провела более 70 операций по поддержанию мира, в которых было задействовано не менее миллиона миротворцев. В ходе миротворческих миссий «голубые каски» потеряли почти 4000 человек.

Призыв учредить 29 мая как памятную дату прозвучал в докладе «Специального комитета по операциям по поддержанию мира» ООН, в состав которого на тот момент входило более ста государств.

Документ Генассамблеи предлагал государствам – членам ООН, организациям и отдельным гражданам отмечать этот день как дань памяти погибшим, знак уважения к людям, когда-либо принимавших и принимающих участие в миссиях ООН по поддержанию мира.

В обязанности миротворцев входит защита мира и правопорядка в разных уголках земного шара, обеспечение безопасности и покоя мирного населения, постоянное пребывание в зоне конфликта для преодоления кризисных ситуаций и перехода к нормальной жизни.

Следует признать, что примерно в половине случаев вмешательство миротворцев ООН в гражданские конфликты ряда стран нельзя признать успешными. К таковым относятся контрольная миссия ООН в Анголе, миссия временных сил ООН в Ливане, миротворческая операция в Сомали, миссия по восстановлению доверия и по охране нацменьшинств в Хорватии, миссия по охране в Боснии, миссия по содействию Руанде. В этом государстве в Восточной Африке операция французских «голубых касок» вообще потерпела крах: там не только не утихла война, но и постоянно росло число жертв – в результате террора и геноцида временного правительства этнического большинства хуту против второй по численности этнической группы тутси было уничтожено свыше 500 тысяч человек.

Опыт проведения миротворческих операций показал, что решающее значение для успеха миссии играют выбор страны, откуда привлекаются «голубые каски» и поставленные перед ними задачи.

К примеру, в момент хорватского наступления на Сербскую Краину миротворцы из Нидерландов и других стран пропустили войска агрессора, позволив им грубо нарушить условия мира и осуществить вторжение с последующими этническими чистками. Этот эпизод до сих пор лежит позорным пятном на руководстве ООН и государствах, допустивших продолжение войны и резни в Боснии.

Объективности ради необходимо добавить, что вмешательство миротворцев в большинстве случаев не допустило перерастания многих локальных конфликтов в войны между государствами. Кроме того, тенденция последних 20 лет показала явный рост эффективности миротворческих миссий.

Из современных операций успешными можно назвать миссию по содействию переходному правительству в Намибии, операцию в Мозамбике, миссию по поддержке переходного правительства в Восточной Словении, миссию превентивного развертывания и по охране в Македонии, миссии в Восточном Тиморе, в Центральноафриканской Республике, Бурунди, Либерии. Частично успешными считаются миссия на Кипре, миссия по поддержке переходного правительства в Камбодже, операция в Конго, миссии в Кот-д’Ивуаре, Республике Сьерра-Леоне, Либерии, Гаити и Судане.

Современные миротворческие миссии стали многоцелевыми – они выполняют гуманитарные, военные и политические задачи одновременно. Как следствие, в них стали вовлекаться гораздо большие воинские силы с тяжёлой боевой техникой вплоть до стратегических бомбардировщиков. И если на заре миротворчества деятельность ООН начиналась с глобальных вопросов безопасности мира, теперь они решаются более частными операциями.

Наша страна, в то время – СССР, присоединилась к миротворческим операциям ООН 25 ноября 1973 года, поэтому свой праздник они отмечают осенью.

За прошедшие без малого полвека, российские миротворцы стали одними из самых результативных и квалифицированных в системе ООН. Даже недруги России вынуждены признать, что в тех зонах конфликта, куда были направлены российские миротворцы, неизбежно устанавливается мир и спокойствие.

В зависимости от интенсивности и характера конфликта, российские миротворческие миссии делятся на полицейские и военные. К выполнению полицейских миссий привлекаются сотрудники МВД, к военным – подразделения Минобороны.

6 марта 1992 года Верховный Совет РФ принял постановление «Об участии воинского контингента в операциях ООН по поддержанию мира в Югославии», в соответствии с которым было принято решение направить 900 человек в раздираемую межнациональными конфликтами балканскую республику. В 1996 году российский контингент в Югославии достиг максимальной численности в 1600 человек.

Свою миссию в бывшей Югославии российские миротворцы выполняли долгие 11 лет, покинув Боснию и Герцеговину, а также Косово летом 2003 года.

В 1996 году российские вертолетчики участвовали в составе сил ООН в Анголе. В миссии, продолжавшейся с 1997 по 1999 годы, было задействовано примерно 3,5 тысячи сотрудников ООН из 17 стран. Но после гибели в зоне самого продолжительного на африканском континенте военного конфликта 17 военнослужащих и наблюдателей, миротворцы ООН покинули Анголу.

12 июня 1999 года сводный батальон российских десантников, входивших в состав международных миротворческих сил SFOR в Боснии и Герцеговине, совершил бросок на Приштину, взяв под контроль аэропорт «Слатина», сорвав планы натовцев по захвату и превращению международного аэропорта в базу НАТО для продолжения агрессии против Югославии.

В 2000 – 2005 годах подразделение Вооруженных сил РФ принимало участие в операции ООН по поддержанию мира в Сьерра-Леоне.

В 2003 году в соответствии с резолюцией Совбеза ООН, Россия направила военнослужащих в состав миротворческой миссии в Либерии.

С 2004 по 2006 годы российские миротворцы находились в Бурунди в целях поддержки и содействию усилиям, предпринимаемых бурундийцами для восстановления прочного мира и достижения национального примирения, как было предусмотрено в Арушском соглашении.

В 2006 году в составе миротворческой миссии ООН в Судане была задействована российская авиационная группа из 142 военнослужащих с 8 транспортно-боевыми вертолетами Ми-8МТВ и 21 единицей автомобильной и специальной техники.

В 2008 – 2010 годах российские вертолетчики принимали участие в миротворческой операции в Африке в рамках операции Евросоюза и ООН в республике Чад и Центральноафриканской Республике.

По данным на 2020 год, от России под эгидой ООН задействованы 70 миротворцев: 25 полицейских, 26 военных наблюдателей, 19 штабных офицеров.

Российские миротворцы участвуют в миссиях ООН в Западной Сахаре, ЦАР, в Демократической Республике Конго, на Кипре, в районе Абьей в Судане, в Косово, в Южном Судане, на Ближнем Востоке, в Колумбии.

Впрочем, главной задачей российских миротворцев является поддержание мира на постсоветском пространстве. К огромному огорчению всевозможных экстремистов и реваншистов из числа «незалежников», Россия добилась исключительного права размещать своих миротворцев в зонах военных конфликтов на территории республик бывшего СССР с одобрения Совбеза ООН или с обоюдного согласия сторон, как в Таджикистане и Армении.

По-видимому, первыми миротворцами на постсоветском пространстве стали части 14-й армии генерала Лебедя в Приднестровье в 1992 году, хотя юридического статуса миротворческих сил они и не имели.

Не выступая на чьей-либо стороне, сохраняя нейтралитет и защищая военное имущество от посягательств конфликтующих сторон, 14-я армия сыграла роль стабилизирующего фактора в регионе. Первые миротворцы, получившие мандат Совбеза ООН, высадились на тираспольском аэродроме 29 июля 1992 года и этот день является официальным праздником Приднестровской молдавской республики.

Общая численность оперативной группы российских миротворцев в Приднестровье составляет 1700 человек, сведённых в три батальона – два гвардейских мотострелковых и один батальон управления, занимающийся охраной военной прокуратуры и контрразведки, а также разминированием и утилизацией просроченных боеприпасов. Помимо российских военнослужащих, на линии разграничения действуют совместные миротворческие силы ПМР и Молдавии, что обговорено специальным российско-молдавским соглашением.

За Приднестровьем последовали кровавые события в Таджикистане, Абхазии и Южной Осетии.

22 января 1993 года в Минске представителями России, Казахстана, Узбекистана и Киргизии было подписано соглашение о создании Коллективных миротворческих сил (КМС), которые стали основой для поддержания мира в Таджикистане. В состав КМС вошли 201-я мотострелковая дивизия ВС РФ и подразделения из Казахстана, Киргизии и Узбекистана.

Усилиями миротворцев к лету 1993 года конфликт в Таджикистане в основном был погашен. В 2000 году было принято решение о начале вывода КМС из Таджикистана. В республике осталась оперативная группа погранслужбы ФСБ России и советники при каждом из таджикских погранотрядов. В 2005 году 201-я мотострелковая дивизия в Таджикистане была реорганизована в 201-ю российскую военную базу.

14 июля 1992 года с обоюдного согласия Ельцина и Шеварднадзе российские миротворческие силы были введены в зону грузино-осетинского конфликта. Их миссия длилась 16 лет. В августе 2008 года усилиями российских миротворцев удалось предотвратить масштабное кровопролитие. Натасканные натовскими инструкторами головорезы Саакашвили в ночь на 8 августа обстреляли из установок «Град» Южную Осетию, разрушив почти 30% жилой застройки Цхинвала. Российские миротворцы приняли на себя первый удар войск Саакашвили, а сам факт нападения на российских военнослужащих и жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, стал поводом для ввода российских войск в республику и военной операции по принуждению Грузии к миру.

Конфликт закончился вытеснением грузинских войск и признанием Россией независимости Южной Осетии, в связи с чем миссия миротворцев в этой зоне ответственности была завершена. В Абхазии с 1994 по 2008 годы мир и спокойствие в республике обеспечивали коллективные силы по поддержанию мира (КСМП) СНГ. После событий 2008 года в Южной Осетии и в результате признания независимости Абхазии мандат КСМП СНГ был отозван и на месте бывших объектов миротворцев с 2009 года развёрнута 7-я объединённая военная база ВС России.

В связи с тем, что правительство России всерьёз относится к миротворческой деятельности нашей страны в ближнем и дальнем зарубежье, 1 февраля 2005 года специальной директивой Минобороны в Центральном военном округе была сформирована 15-я отдельная мотострелковая (миротворческая) бригада, которой в 2019 году было присвоено почётное наименование Александрийская.

Бригада укомплектована контрактниками и одной из первых получает новые образцы оружия и техники. Миротворческую деятельность военнослужащие соединения могут нести в интересах СНГ, ООН, ОБСЕ и ШОС.

В 2005 – 2008 миротворцы бригады несли службу в зоне грузинско-абхазского конфликта. С 10 ноября 2020 года подразделения Александрийской мотострелковой бригады введены в Нагорный Карабах для проведения миротворческой операции и составляют основу миротворческих сил России в этом регионе.

Примечательно, что с 2014 года миротворческую деятельность бригады регулярно пытаются шельмовать бандеровские «разоблачители», пытаясь доказать участие соединения в событиях Крымской весны и в самых позорных поражениях ВСУ и карательных батальонов в Донбассе.

Доказательства, однако, носят характерный для бандерлогов метод натягивания дырявой резины на глобус, поскольку награждение нескольких военнослужащих бригады медалями за Крым говорит всего лишь о том, что эти люди переведены служить в миротворческую бригаду из других частей Российской армии.

Вопреки шипению подколодной сволочи, свои задачи российские миротворцы выполняют образцово и в полной мере, сохраняя нейтралитет, защищая права и безопасность всех мирных жителей в зоне ответственности.

В частности, во время выполнения миротворческой миссии в Косово российские военнослужащие пресекали любые конфликты по этническому и религиозному признаку, не давая косоварам грабить и убивать сербов, и не давая сербам платить своим недругам той же монетой.

И после вытеснения грузинских войск из Южной Осетии в 2008 году российские миротворцы не позволили осетинам устроить «алаверды» грузинскому населению.

Поздравляем российские «голубые каски» с профессиональным праздником и от всей души желаем им без потерь устанавливать спокойствие и мир во всём мире!