Международный контроль над Керченским проливом посчитали «пустой угрозой»

12.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Заявление главы МИД Украины Павла Климкина о том, что инициатива Германии по введению международного контроля за Керченским проливом станет новой санкцией против России, является «очередной пустой угрозой».

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это из серии «бла-бла-бла». Понятно, что дальше заявлений дело не пойдет, так как из керченского инцидента ясно только одно – Россия будет предельно жестко защищать свои права в акватории Азовского моря и Керченском проливе. При этом словесные заявления и декларации будут игнорироваться. Это элемент того, когда говорить что-то надо, но абсолютно абстрагируясь от последствий сказанного», – резюмировал эксперт.

Напомним, ранее Павел Климкин призвал европейцев заблокировать российские порты в Азовском море.