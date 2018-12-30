Миллиардные убытки, десятки тысяч безработных – чем обернутся санкции для Украины

30.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Обнародованный вчера расширенный санкционный список России против Украины угрожает миллиардными убытками бывшей советской республике и потерей рабочих мест десятками тысяч украинских граждан.

Таким прогнозом поделился киевский политолог Михаил Погребинский. Он обратил внимание, что часто мелькающий на российском ТВ украинский экономист Александр Охрименко уже поспешил заявить о том, что санкции не нанесут серьезного ущерба Киеву. Однако Погребинский считает иначе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В правительстве РФ дали стоимостную оценку товаров, запрещенных к ввозу из Украины. Сумма составила 510 миллионов долларов в год.

По мнению распиаренного российскими федеральными каналами экономиста с чётками Охрименко: «Если посмотреть на эти санкции, у них больше пиара». Приведу оценку украинского экономиста, которому я доверяю:

По итогам 2017 года объем украинского экспорта в РФ составил 4 миллиарда 912,1 миллионов долларов. Снижение украинского экспорта в РФ (без новых санкций) по итогам января-октября 2018 года составило 7,1 процентов», – отметил Погребинский.

Российские санкции, кроме того, что на 20 процентов снизят экспорт товаров из Украины в Россию, серьёзно скажутся на промышленности и предпринимательстве, что ослабит украинскую экономику ещё сильнее.

«Таким образом, в 2019 году следует ожидать общего падения украинского экспорта в РФ приблизительно на 20%, если не будут введены новые санкции (12% падения от санкций + 8% общего тренда). В совокупности – 1 млрд долларов, что весьма серьезно:

– резко вырастет отрицательное сальдо внешнеторговой деятельности Украины, которое и так растет очень быстро и опасно для экономики страны;

– многие украинские товары, по которым наложено эмбарго со стороны РФ, не найдут нового сбыта. В итоге – еще десятки разорившихся украинских предприятий и новые десятки тысяч безработных у нас в стране;

– ряд позиций эмбарго ограничивает возможности Украины выпускать продукцию машиностроения, что еще больше ослабит отраслевую структуру экономики страны – сделает ее еще более сырьевой (кроме России наши генераторы никому не нужны).

Экономика Украины находится в столь плохом состоянии, что каждый такой удар крайне болезнен», – резюмировал политолог.

Напомним, накануне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о запрете на ввоз в Россию произведенных на Украине или перемещаемых через ее территорию товаров.