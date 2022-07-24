Минобороны начало освобождать земли в центре Севастополя

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Министерство обороны России передало в собственность Севастополя земельный участок на берегу Южной бухты. По планам, здесь разместятся новый причал для паромов и стоянка длинномерных яхт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Постановление о приеме в собственность города земель Минобороны РФ касается территории в центральной части Севастополя, ниже Троллейбусного спуска. Ее протяженность составляет 315 метров.

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«Принятие указанного имущества позволит использовать объект для обеспечения благоустройства мест общего пользования Севастополя, – цитирует телеканал НТС директора Департамента по имущественным и земельным отношениям правительства Севастополя Александра Ксенофонтова. – Проект подготовлен в соответствии с действующим законодательством, со всеми органами согласован. Это безвозмездная передача с учетом приказа министра обороны от 2020 года №240».

Напомним, власти Севастополя рассчитывают освободить бухту Южная от вспомогательных судов Черноморского флота и обустроить стоянку для длинномерных яхт. Балаклавская марина, строительство которой началось в этом году, рассчитана на 600 мест для маломерных судов до 20 метров.

«Для судов длинной 40-60 метров там нет смысла делать стоянку, это займет треть мощностей одной из набережных. Но у нас есть еще Южная бухта. Это одно из направлений, которое будет ключевым. Там стоит вспомогательный военный флот, который может стоять в другом месте, а – это центр города. Но окончательное решение за Министерством обороны РФ», – ранее пояснял цели перевода земель губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Также в бухту Южная власти Севастополя планируют перевести морской транспорт с района мыса Хрустальный, где сейчас строятся объекты культурного кластера.

В бухте Южной на причале № 113, который располагается вблизи железнодорожного и автобусного вокзалов, запланирован новый пересадочный узел для паромов на Северную сторону.