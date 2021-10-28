Мнение: Нацбанк Набиуллиной плюнул в лицо государственникам

28.10.2021 15:29 (Мск), Донецк, Алексей Муратов

Росстат сообщает, что недельная инфляция в России ускорилась до 0,28%, а Банк Росси зафиксировал движение инфляции к верхней границе прогноза. По мнению денежных властей, виновником инфляции являются социальные выплаты населению и завышенные инфляционные ожидания людей.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров ОД «Донецкая республика» экономист Алексей Муратов.

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Вероятнее всего, либералы «забыли», что инфляцию определяет ставка кредитования ЦБ. Поэтому денежные власти России продолжают работать по принципу «в Багдаде всё спокойно» и борются с растущей инфляцией неадекватными методами – регулярным повышением ставки. Таким образом, Центробанк продолжает свою политику запрета внутренних инвестиций и максимально разгоняет инфляцию в стране. Ведь поднятием ставки, осуществляется разгон инфляции, девальвация рубля и продолжается целенаправленная вредительская политика невозможности инвестиций. А экономика России, тем временем, продолжает оставаться крайне недоинвестированной.

Недавнее повышение ключевой ставки Банком России (шестой раз подряд, сразу на 75 базисных пунктов – с 6,75% до 7,5%) – это плевок либералов в лицо государственников и народу. Ведь повышение ставки – это предсказуемый рост цен в стране, т. к. понятно, что происходит инфляция издержек, носящая внешний характер. То есть Центробанк, поднятием ставки, увеличил инфляцию издержек и спровоцировал дополнительный рост цен.

По прогнозам ЦБ на конец текущего года инфляция составит 7,4-7,9%. Но «цветочки» – впереди, ведь Набиуллина заявила, что к декабрю вполне возможно очередное повышение ключевой ставки – ещё на 1%, – вот такие подарки ожидают россиян от либералов к Новому году.

Рост внутренних цен спровоцирован повышением мировых цен, в том числе, на экспортируемое из РФ сырьё и импортируемые товары. То есть в сложившейся ситуации можно было бы вполне логично и мудро решить проблему с импортозамещением, понизив (!) ставку, предоставив тем самым доступные кредиты отечественному бизнесу и существенно расширив внутреннее производство. Также теоретически можно было бы поставить барьеры в виде экспортных пошлин и квот на вывоз сырья. Но нужно ли это Центробанку и Минфину, руководство которых подчиняется МВФ?

Больше скажу, ЦБ и Минфин, напротив, занимаются тем, что препятствуют экономическому росту в стране. Кроме того, в сложившейся ситуации Банк России мог бы запустить процесс эмиссии, направив эти деньги в реальный сектор экономики. Но либеральным денежным властям нужно добиться технологического отставания Российской Федерации и не допустить экономического роста (который в малых темпах, но уже начался – благодаря государственникам в правительстве).

Кроме того, госпожа Набиуллина, регулярно повышая ставку и нанося вред российской экономике, выслуживается перед хозяевами из МВФ, таким образом, готовясь к возможному переназначению главы Банка России. А назначение (переназначение) руководителя ЦБ состоится не за горами – в июне 2022 года. Эльвира Сахипзадовна имеет законную возможность пойти на третий срок – ещё на 5 лет и, думаю, от такой возможности она не откажется.

В заключение хочется привести цифры, так сказать, плоды «деятельности» нынешнего руководства Центрального Банка. Совокупный ущерб от либеральной политики ЦБ превысил более чем 30 трлн. рублей недопроизведённой продукции и 15 трлн. рублей несделанных инвестиций. Отсюда напрашивается вопрос: пойдёт ли Набиуллина на второй срок руководства Центробанком?